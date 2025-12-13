В Украину вернули 114 политзаключенных из Беларуси — список

Мария Колесникова и Кирилл Буданов. Фото: "Хочу жить"

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при содействии США совместно с Главным управлением разведки обеспечили возвращение пяти граждан Украины, которых удерживали в Республике Беларусь по политическим мотивам. В рамках достигнутых договоренностей также в Украину прибыли 109 белорусов.

Об этом сообщили в проекте "Хочу жить".

Читайте также:

Кого из политзаключенных удалось вернуть в Украину

Подавляющее большинство тех, кого удалось вернуть, были осуждены по политическим мотивам после президентских выборов 2020 года в Беларуси и массовых протестов, которые состоялись после них.

Речь идет о политиках, общественных активистах, участниках протестных акций, членах избирательных штабов оппозиционных кандидатов, блогерах, журналистах и обычных гражданах. Белорусские власти обвиняли их в "организации массовых беспорядков", "призывах к действиям против национальной безопасности" и по другим подобным статьям.

Освобожденные политзаключенные Беларуси. Фото: "Хочу жить"

Среди освобожденных — известные представители белорусской оппозиции и гражданского общества. В частности, одна из лидеров протестного движения Мария Колесникова, приговоренная в 2021 году к 11 годам лишения свободы. Также освобожден Виктор Бабарико — предприниматель и кандидат в президенты, которого в 2021 году приговорили по сфабрикованным обвинениям к 14 годам заключения.

Кроме того, на территорию Украины удалось выехать:

Максим Знак — белорусский адвокат, юрист штаба Виктора Бабарико, приговоренный к 10 годам лишения свободы вместе с Марией Колесниковой.

Марина Санкевич — приговорена за комментарии в социальных сетях к 7 годам лишения свободы и провела в заключении 1388 дней.

Павел Северинец — белорусский политик, один из основателей и лидеров молодежного движения "Молодой фронт", публицист, инициатор акции против углубления интеграции Беларуси с Россией. Многократно осужден режимом за участие в протестах.

Марина Золотова — журналистка, главный редактор интернет-портала TUT. BY, приговоренная к 12 годам заключения.

София Бачуринская — 70-летняя жительница Гомеля, приговоренная к 2 годам колонии за "оскорбление Лукашенко".

Владислав Яценко — житель Гомеля, осужденный на 5 лет за то, что перевел 21 евро для батальона Кастуся Калиновского, подразделения белорусских добровольцев, которые защищают Украину от российской оккупации.

Иванцов Сергей — психолог, задержан в апреле 2023 года за то, что якобы писал комментарии в бот-канале "Беларусь головного мозга". Приговорен к 4 годам лишения свободы.

Наталья Малец — пенсионерка, приговоренная к 3 годам за то, что была членом Facebook-группы "Письма солидарности Беларусь 2020".

Напомним, Владимир Зеленский заслушал доклад Кирилла Буданова о проведенной операции по освобождению политических заключенных и гражданских украинцев.

А также в ГУР показали первые кадры прибытия граждан в Украину.