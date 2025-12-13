Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украину прибыли 114 политзаключенных Беларуси — кто среди них

В Украину прибыли 114 политзаключенных Беларуси — кто среди них

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 18:35
В Украину вернули 114 политзаключенных из Беларуси — список
Мария Колесникова и Кирилл Буданов. Фото: "Хочу жить"

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при содействии США совместно с Главным управлением разведки обеспечили возвращение пяти граждан Украины, которых удерживали в Республике Беларусь по политическим мотивам. В рамках достигнутых договоренностей также в Украину прибыли 109 белорусов.

Об этом сообщили в проекте "Хочу жить".

Реклама
Читайте также:

Кого из политзаключенных удалось вернуть в Украину

Подавляющее большинство тех, кого удалось вернуть, были осуждены по политическим мотивам после президентских выборов 2020 года в Беларуси и массовых протестов, которые состоялись после них.

Речь идет о политиках, общественных активистах, участниках протестных акций, членах избирательных штабов оппозиционных кандидатов, блогерах, журналистах и обычных гражданах. Белорусские власти обвиняли их в "организации массовых беспорядков", "призывах к действиям против национальной безопасности" и по другим подобным статьям.

З Білорусі в Україні відпустили 114 політв'язнів
Освобожденные политзаключенные Беларуси. Фото: "Хочу жить"

Среди освобожденных — известные представители белорусской оппозиции и гражданского общества. В частности, одна из лидеров протестного движения Мария Колесникова, приговоренная в 2021 году к 11 годам лишения свободы. Также освобожден Виктор Бабарико — предприниматель и кандидат в президенты, которого в 2021 году приговорили по сфабрикованным обвинениям к 14 годам заключения.

Кроме того, на территорию Украины удалось выехать:

  • Максим Знак — белорусский адвокат, юрист штаба Виктора Бабарико, приговоренный к 10 годам лишения свободы вместе с Марией Колесниковой.
  • Марина Санкевич — приговорена за комментарии в социальных сетях к 7 годам лишения свободы и провела в заключении 1388 дней.
  • Павел Северинец — белорусский политик, один из основателей и лидеров молодежного движения "Молодой фронт", публицист, инициатор акции против углубления интеграции Беларуси с Россией. Многократно осужден режимом за участие в протестах.
  • Марина Золотова — журналистка, главный редактор интернет-портала TUT. BY, приговоренная к 12 годам заключения.
  • София Бачуринская — 70-летняя жительница Гомеля, приговоренная к 2 годам колонии за "оскорбление Лукашенко".
  • Владислав Яценко — житель Гомеля, осужденный на 5 лет за то, что перевел 21 евро для батальона Кастуся Калиновского, подразделения белорусских добровольцев, которые защищают Украину от российской оккупации.
  • Иванцов Сергей — психолог, задержан в апреле 2023 года за то, что якобы писал комментарии в бот-канале "Беларусь головного мозга". Приговорен к 4 годам лишения свободы.
  • Наталья Малец — пенсионерка, приговоренная к 3 годам за то, что была членом Facebook-группы "Письма солидарности Беларусь 2020".

Напомним, Владимир Зеленский заслушал доклад Кирилла Буданова о проведенной операции по освобождению политических заключенных и гражданских украинцев.

А также в ГУР показали первые кадры прибытия граждан в Украину.

Беларусь Украина заключенные ГУР возврат
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации