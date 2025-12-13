Беларусь передала Украине 114 гражданских граждан - показали кадры

Возвращение гражданских из Беларуси. Фото: ГУР МО/Telegram

В результате усилий Главного управления разведки Министерства Обороны Украины сегодня между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению 114 гражданских лиц. Среди них есть украинцы, которые удерживались в плену на территории Республики Беларусь.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО Украины в субботу, 13 декабря.

Беларусь передала Украине гражданских лиц. Фото: ГУР

Возвращение украинцев из белорусского плена

В результате результативных переговоров с Беларусью, на запрос ГУР Украине было передано 114 гражданских граждан, среди них — украинцы, которые содержались на территории Республики Беларусь. Это стало возможным при содействии американских партнеров и работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Сообщение ГУР в Telegram. Фото: скриншот

"Самому молодому освобожденному украинцу исполнилось 25 лет. Его жену вернули во время предыдущего освобождения. Он и другие украинцы — гражданские граждане, которые были задержаны в Беларуси и обвинялись в работе на украинские спецслужбы", — отметил ГУР.

Беларусь передала Украине гражданских лиц. Фото: ГУР

Также Украине были переданы политзаключенные Беларуси, которые отбывали значительные сроки наказания. Это такие известные белорусские общественные и политические деятели, как Мария Александрова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие. После оказания необходимой медицинской помощи они, по желанию, будут доставлены в Польшу и Литву.

Беларусь передала Украине гражданских лиц. Фото: ГУР

"Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и РФ", — добавили в ГУР.

Беларусь передала Украине гражданских. Фото: ГУР

Напомним, что Зеленский заслушал доклад Буданова по освобождению гражданских граждан из Беларуси.

Ранее мы также информировали, что Украина 22 ноября вернула домой 31 гражданина — их удерживали в Беларуси.