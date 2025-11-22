Возвращение украинцев из Беларуси — детали от Буданова

Возвращение украинцев из Беларуси. Фото: кадр из видео

Украина 22 ноября вернула домой 31 гражданина, которых удерживали в Беларуси. Самой молодой освобожденной — всего 18 лет.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и показал кадры.

Возвращение украинцев из Беларуси

Буданов рассказал, что в Украину вернули женщин и мужчин, которые были приговорены к срокам от 2 до 11 лет. Самой молодой освобожденной — всего 18 лет.

"Поздравляю дома! Спасибо Соединенным Штатам Америки и Президенту Дональду Трампу за содействие в возвращении наших граждан с территории Беларуси и РФ. Продолжаем работу. Вернем каждого", — подчеркнул глава ГУР.

Напомним, 22 ноября в Украину из Беларуси вернулся 31 гражданский. Среди освобожденных есть больные тяжелыми болезнями, в частности онкологией.

Также мы писали, что эксперт объяснил, почему РФ не соглашается на обмен "всех на всех". По его словам, чрезмерное внимание и комментирование процесса могут лишь замедлить обмены.