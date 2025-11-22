Повернення українців із Білорусі — деталі від Буданова

Повернення українців із Білорусі. Фото: кадр з відео

Україна 22 листопада повернула додому 31 громадянина, яких утримували у Білорусі. Наймолодшій звільненій лише 18 років.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов та показав кадри.

Повернення українців з Білорусі

Буданов розповів, що в Україну повернули жінок та чоловіків, які були засуджені до строків від 2 до 11 років. Наймолодшій звільненій лише 18 років.

"Вітаю вдома! Дякую Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за сприяння у поверненні наших громадян з території Білорусі та РФ. Продовжуємо роботу. Повернемо кожного", — наголосив очільник ГУР.

Нагадаємо, 22 листопада до України з Білорусі повернувся 31 цивільний. Серед звільнених є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію.

Також ми писали, що експерт пояснив, чому РФ не погоджується на обмін "всіх на всіх". За його словами, надмірна увага та коментування процесу можуть лише уповільнити обміни.