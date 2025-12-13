Відео
Головна Новини дня Білорусь передала Україні 114 цивільних — ГУР показало кадри

Білорусь передала Україні 114 цивільних — ГУР показало кадри

Дата публікації: 13 грудня 2025 16:48
Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян – показали кадри
Повернення цивільних із Білорусі. Фото: ГУР МО/Telegram

В результаті зусиль Головного управління розвідки Міністерства Оборони України сьогодні між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення 114 цивільних осіб. Серед них є українці, які утримувалися в полоні на території Республіки Білорусь. 

Про це повідомила пресслужба ГУР МО України у суботу, 13 грудня.

Повернення українців з білоруського полону 

Внаслідок результативних переговорів із Білоруссю, на запит ГУР Україні було передано 114 цивільних громадян, серед них — українці, які утримувалися на території Республіки Білорусь. Це стало можливим за сприяння американських партнерів та роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

 "Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він та інші українці – цивільні громадяни, які були затримані в Білорусі та обвинувачувались в роботі на українські спецслужби", — зазначив ГУР. 

Також Україні були передані політв'язні Білорусі, які відбували значні терміни покарання. Це такі  відомі білоруські громадські та політичні діячі, як Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші. Після надання необхідної медичної допомоги вони, за бажанням, будуть доставлені до Польщі та Литви.

"Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ", — додали в ГУР.

Нагадаємо, що Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо звільнення цивільних громадян з Білорусі. 

Раніше ми також інформували, що Україна 22 листопада повернула додому 31 громадянина — їх утримували у Білорусі. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
