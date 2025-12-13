Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян – показали кадри

Повернення цивільних із Білорусі. Фото: ГУР МО/Telegram

В результаті зусиль Головного управління розвідки Міністерства Оборони України сьогодні між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення 114 цивільних осіб. Серед них є українці, які утримувалися в полоні на території Республіки Білорусь.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО України у суботу, 13 грудня.

Реклама

Читайте також:

Білорусь передала Україні цивільних. Фото: ГУР

Повернення українців з білоруського полону

Внаслідок результативних переговорів із Білоруссю, на запит ГУР Україні було передано 114 цивільних громадян, серед них — українці, які утримувалися на території Республіки Білорусь. Це стало можливим за сприяння американських партнерів та роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Допис ГУР у Telegram. Фото: скриншот

"Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він та інші українці – цивільні громадяни, які були затримані в Білорусі та обвинувачувались в роботі на українські спецслужби", — зазначив ГУР.

Білорусь передала Україні цивільних. Фото: ГУР

Також Україні були передані політв'язні Білорусі, які відбували значні терміни покарання. Це такі відомі білоруські громадські та політичні діячі, як Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші. Після надання необхідної медичної допомоги вони, за бажанням, будуть доставлені до Польщі та Литви.

Білорусь передала Україні цивільних. Фото: ГУР

"Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ", — додали в ГУР.

Білорусь передала Україні цивільних. Фото: ГУР

Нагадаємо, що Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо звільнення цивільних громадян з Білорусі.

Раніше ми також інформували, що Україна 22 листопада повернула додому 31 громадянина — їх утримували у Білорусі.