Звільнення цивільних з Білорусі — Зеленський заслухав доповідь Буданова

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо операції по звільненню цивільних з Білорусі. Завдяки співпраці зі США вдалося повернути більше сотні людей, серед яких п'ятеро українців.

Про це глава держави повідомив у Telegram в суботу, 13 грудня.

Реклама

Читайте також:

"Завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повертаються на свободу близько сотні людей, зокрема п'ятеро українців. Допомагаємо нашим американським партнерам, щоб була відповідна допомога Україні. За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі", — написав Зеленський.

Новина доповнюється...