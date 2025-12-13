Відео
Головна Новини дня Буданов доповів Зеленському про звільнення цивільних з Білорусі

Буданов доповів Зеленському про звільнення цивільних з Білорусі

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 15:36
Звільнення цивільних з Білорусі — Зеленський заслухав доповідь Буданова
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо операції по звільненню цивільних з Білорусі. Завдяки співпраці зі США вдалося повернути більше сотні людей, серед яких п'ятеро українців.

Про це глава держави повідомив у Telegram в суботу, 13 грудня.

"Завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повертаються на свободу близько сотні людей, зокрема п'ятеро українців. Допомагаємо нашим американським партнерам, щоб була відповідна допомога Україні. За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі", — написав Зеленський. 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Кирило Буданов
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
