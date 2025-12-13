Освобождение гражданских из Беларуси - Зеленский заслушал доклад Буданова

Буданов доложил Зеленскому об освобождении украинцев из Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова по операции по освобождению гражданских из Беларуси. Благодаря сотрудничеству с США удалось вернуть более сотни человек, среди которых пятеро украинцев.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 13 декабря.
"Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничества наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам, чтобы была соответствующая помощь Украине. При необходимости привлекаются также специальные службы наших соседей в Европе", — написал Зеленский.
