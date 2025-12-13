Освобождение гражданских из Беларуси - Зеленский заслушал доклад Буданова

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова по операции по освобождению гражданских из Беларуси. Благодаря сотрудничеству с США удалось вернуть более сотни человек, среди которых пятеро украинцев.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 13 декабря.

"Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничества наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам, чтобы была соответствующая помощь Украине. При необходимости привлекаются также специальные службы наших соседей в Европе", — написал Зеленский.

