Україна
Головна Новини дня До України прибули 114 політв'язнів Білорусі — хто серед них

До України прибули 114 політв'язнів Білорусі — хто серед них

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 18:35
До України повернули 114 політв'язнів з Білорусі — список
Марія Колесникова та Кирило Буданов. Фото: "Хочу жить"

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за сприяння США спільно з Головним управлінням розвідки забезпечили повернення п'яти громадян України, яких утримували в Республіці Білорусь з політичних мотивів. У межах досягнутих домовленостей також до України прибули 109 білорусів.

Про це повідомили у проєкті "Хочу жить".

Кого з політв'язнів вдалося повернути до України

Переважна більшість тих, кого вдалося повернути, були засуджені через політичні мотиви після президентських виборів 2020 року у Білорусі та масових протестів, що відбулися після них. Йдеться про політиків, громадських активістів, учасників протестних акцій, членів виборчих штабів опозиційних кандидатів, блогерів, журналістів і звичайних громадян. Білоруська влада звинувачувала їх в "організації масових заворушень", "закликах до дій проти національної безпеки" та за іншими подібними статтями.

З Білорусі в Україні відпустили 114 політв'язнів
Звільнені політв'язні Білорусі. Фото: "Хочу жить"

Серед звільнених — відомі представники білоруської опозиції та громадянського суспільства. Зокрема, одна з лідерок протестного руху Марія Колесникова, засуджена у 2021 році до 11 років позбавлення волі. Також звільнено Віктора Бабарика — підприємця та кандидата в президенти, якого у 2021 році засудили за сфабрикованими обвинуваченнями до 14 років ув'язнення.

Крім того, на територію України вдалося виїхати:

  • Максим Знак — білоруський адвокат, юрист штабу Віктора Бабарика, засуджений до 10 років позбавлення волі разом з Марією Колесниковою.
  • Марина Санкевич — засуджена за коментарі в соціальних мережах до 7 років позбавлення волі і провела в ув'язненні 1388 днів.
  • Павло Северинець — білоруський політик, один із засновників і лідерів молодіжного руху "Молодий фронт", публіцист, ініціатор акції проти поглиблення інтеграції Білорусі з Росією. Багаторазово засуджений режимом за участь у протестах. 
  • Марина Золотова — журналістка, головний редактор інтернет-порталу TUT. BY, засуджена до 12 років ув'язнення. 
  • Софія Бачуринська — 70-річна мешканка Гомеля, засуджена до 2 років колонії за "образу Лукашенка".
  • Владислав Яценко — житель Гомеля, засуджений на 5 років за те, що переказав 21 євро для батальйону Кастуся Калиновського, підрозділу білоруських добровольців, які захищають Україну від російської окупації.
  • Іванцов Сергій — психолог, затриманий у квітні 2023 року за те, що нібито писав коментарі в бот-каналі "Білорусь головного мозку". Засуджений до 4 років позбавлення волі.
  • Наталія Малець — пенсіонерка, засуджена до 3 років  за те, що була членом Facebook-групи "Листи солідарності Білорусь 2020".

Нагадаємо, Володимир Зеленський заслухав доповідь Кирила Буданова щодо проведеної операції по звільненню політичних в'язнів та цивільних україців.

А також у ГУР показали перші кадри прибуття громадян до України.

Білорусь Україна ув'язнені ГУР повернення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
