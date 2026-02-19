Зеленский отреагировал на слова Клинтона об обещаниях Путина

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский в беседе с журналистом заявил, что не считает возможным доверять Владимиру Путину, даже если тот публично гарантирует выполнение договоренностей. Он объяснил, почему не может пойти за примером Билла Клинтона, который вопреки острой риторике Путина все равно доверял ему.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста Пирса Моргана о возможной встрече на уровне лидеров и о том, может ли доверие стать основой для будущих договоренностей, как цитирует Новини.LIVE.

Зеленский аргументировал почему не имеет доверия к Путину

Журналист напомнил комментарий экс-президента США Билла Клинтона, который в свое время говорил, что Путин якобы придерживался обещаний, несмотря на публичную резкость. Зеленский в ответ подчеркнул, что опыт других лидеров нельзя накладывать на украинскую реальность, потому что они не были в состоянии войны с Россией и не проходили через те обстоятельства, в которых оказалась Украина.

По словам президента, между Украиной и Россией нет дипломатических отношений, а любые контакты сейчас происходят как "диалог во время войны". Он уточнил, что речь идет не о личном общении, а о техническом уровне работы команд, которые действуют в ситуации, где стороны являются врагами.

Зеленский пояснил, что для него вопрос доверия не стоит, поскольку, по его словам, Путин начал полномасштабное вторжение и ответственен за большое количество убитых в Украине. Он также упомянул удары по гражданским объектам и инфраструктуре, подчеркнув, что Украина не отвечает по гражданским.

"Он напал на всех наших гражданских, инфраструктуру, людей, школы и тому подобное. И, конечно, мы ответили им, но не на гражданских. Об этом все знают. Но в любом случае, я думаю, он понимает, кто я, и я понимаю, кто он. И поэтому я не буду ему доверять. Поэтому я веду с ним более конкретный диалог. Дело не в доверии. Дело в том, чтобы решить, как закончить войну. Я не уверен, что наши команды действительно могут решить вопрос о земле", — высказался Зеленский.

