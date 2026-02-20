Зеленський повідомив про результати тристоронніх переговорів у Женеві

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 20 лютого, зустрівся з переговорною групою, яка повідомила йому про результати переговорів у Женеві з Росією та Сполученими Штатами Америки. За його словами, упродовж десяти днів відбудеться нова зустріч.

Про це глава держави сказав у коментарі журналістам, передає Новини.LIVE.

Перемовини в Женеві

"Перше, на що б звернув увагу на військовий напрямку, саме на військову підгрупу, вважаю, що є конструктив. Всі три сторони визнали, що припинення вогню, якщо буде закінчення війни, якщо буде припинення вогню, тож моніторингом припинення вогню будуть займатися передусім американці. Вони будуть головуючими в цьому напрямку", — зазначив Зеленський.

За його словами, це дуже важливий результат.

Гуманітарні питання

Український лідер каже, що сторони на переговорах обговорювали також гуманітарний трек на політичній підгрупі. Наразі зарано говорити про позитив, але також є конструктив, що найближчим часом буде рішення щодо обміну полоненими.

"На політичній підгрупі знову сенсативні питання щодо сходу України. Питання Донбасу, питання території. Тут поки що конструктиву не знайдено", — зазначив Зеленський.

Наступна зустріч

Сторони домовилися, що упродовж десяти днів відбудеться ще одна зустріч, яка, ймовірно, відбудеться в Женеві.

"На мій погляд, в цілому те, що була зустріч, це добре", — каже глава держави.

Він подякував США за те, що вдалося досягти певних рішень щодо моніторингу припинення вогню та потенційного обміну.

"Те, що поки що ніхто не бачить позитиву в територіальних питаннях, це також факти, ми повинні це визнавати. Ну і важливо, що наступна зустріч без сумніву повинна відбутись впродовж цих тиждень-десять днів, як я вже і сказав. Я найближчі два дні ми проговоримо і пропрацюємо з командою, з якими меседжами вони поїдуть на наступну зустріч, ну і подивимося, який мандат буде у переговорних групах", — додав Зеленський.

Перемовини в Женеві

У Женеві 17-18 лютого відбулися тристоронні перемовини між Росією, Україною та США. За підсумками стало відомо, що сторони домовилися про наступні зустрічі.

Крім того, відбулася окрема зустріч України та Росії. Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин каже, що під час розмови не було нічого особливого.

А керівник ОП Кирило Буданов оцінив перемовини в Женеві як непростими, але важливими. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, розмова була змістовна та результативна.