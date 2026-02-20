Зеленский подвел итоги переговоров Украины, США и России

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 20 февраля, провел встречу с украинской делегацией, которая была на переговорах в Женеве с представителями России и Соединенных Штатов Америки. Он подбил результаты и анонсировал обмен военнопленными.

Об этом глава государства сказал в комментарии журналистам, передает Новини.LIVE.

Переговоры в Женеве

"Первое, на что бы обратил внимание на военном направлении, именно на военную подгруппу, считаю, что есть конструктив. Все три стороны признали, что прекращение огня, если будет окончание войны, если будет прекращение огня, поэтому мониторингом прекращения огня будут заниматься прежде всего американцы. Они будут председательствующими в этом направлении", — отметил Зеленский.

По его словам, это очень важный результат.

Гуманитарные вопросы

Украинский лидер говорит, что стороны на переговорах обсуждали также гуманитарный трек на политической подгруппе. Пока рано говорить о позитиве, но также есть конструктив, что в ближайшее время будет решение по обмену пленными.

"На политической подгруппе снова сенсационные вопросы по востоку Украины. Вопрос Донбасса, вопрос территории. Здесь пока конструктива не найдено", — отметил Зеленский.

Следующая встреча

Стороны договорились, что в течение десяти дней состоится еще одна встреча, которая, вероятно, состоится в Женеве.

"На мой взгляд, в целом то, что была встреча, это хорошо", — говорит глава государства.

Он поблагодарил США за то, что удалось достичь определенных решений по мониторингу прекращения огня и потенциального обмена.

"То, что пока никто не видит позитива в территориальных вопросах, это также факты, мы должны это признавать. Ну и важно, что следующая встреча без сомнения должна состояться в течение этих неделю-десять дней, как я уже и сказал. Я ближайшие два дня мы проговорим и проработаем с командой, с какими месседжами они поедут на следующую встречу, ну и посмотрим, какой мандат будет в переговорных группах", — добавил Зеленский.

Переговоры в Женеве

В Женеве 17-18 февраля состоялись трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США. По итогам стало известно, что стороны договорились о следующих встречах.

Кроме того, состоялась отдельная встреча Украины и России. Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин говорит, что во время разговора не было ничего особенного.

А руководитель ОП Кирилл Буданов оценил переговоры в Женеве как непростые, но важные. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, разговор был содержательный и результативный.