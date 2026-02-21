Україна готується до нового раунду перемовин — деталі від Зеленського

Термінова новина

Україна працює над підготовкою до нового раунду перемовин. Київ зробить все необхідне, аби досягнути миру. США під час минулої зустрічі в Женеві чітко побачила, що причина відсутності дійсно значущих результатів полягає саме в росіянах.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

"Ми проговорили сьогодні з Рустемом Умєровим деякі аспекти підготовки перемовин. Я вдячний усім, хто реально готовий допомогти та підтримує нас – хто підтримує нашу державу. І вже заплановані також мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватись, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою. Я доручив Рустему також більше попрацювати з нашими друзями на Близькому Сході і в Туреччині, щоб і там відчували свою залученість та могли допомагати більше", — зазначив глава держави.

