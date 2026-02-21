Украина готовится к новому раунду переговоров - детали от Зеленского

Срочная новость

Украина работает над подготовкой к новому раунду переговоров. Киев сделает все необходимое, чтобы достичь мира. США во время прошлой встречи в Женеве четко увидела, что причина отсутствия действительно значимых результатов заключается именно в россиянах.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Новости.LIVE.

Зеленский заявил о подготовке к переговорам

"Мы проговорили сегодня с Рустемом Умеровым некоторые аспекты подготовки переговоров. Я благодарен всем, кто реально готов помочь и поддерживает нас - кто поддерживает наше государство. И уже запланированы также мои встречи на следующей неделе с европейскими партнерами. Мы будем детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах и становилась только сильнее. Я поручил Рустему также больше поработать с нашими друзьями на Ближнем Востоке и в Турции, чтобы и там чувствовали свою вовлеченность и могли помогать больше", - отметил глава государства.

