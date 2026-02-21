Теневой флот РФ и обслуживание ВПК — Зеленський ввел санкции против россиян

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против россиян. Под ограничения попали 225 капитанов "теневого флота" РФ и субъекты, которые обслуживают военно-промышленный коплекс страны-агрессора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Одно из решений направлено на противодействие российскому "теневому флоту". Под санкции попали 225 капитанов судов, которые экспортируют российские нефтепродукты в обход ограничений ЕС, G7 и других государств.

Среди них — граждане 11 стран, в том числе России, Индии и Филиппин. По результатам мониторинга в Черном, Красном и Балтийском морях установлено, что эти капитаны управляли судами, которые транспортировали российскую нефть несмотря на международные санкции.

Отмечается, что 188 из этих танкеров уже находятся под санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

"Продолжаем убеждать партнеров в важности индивидуальных санкций в отношении капитанов танкеров. Системная работа на подсанкционном танкере является достаточным основанием для последствий. Должны отбить желание работать с российской нефтью, ведь это прямое финансирование войны", — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Второй санкционный пакет охватывает 46 граждан России, двух граждан Ирана и 44 российские компании, обслуживающие военно-промышленный комплекс РФ. Речь идет о структурах, которые поставляют, разрабатывают, производят и ремонтируют технику, средства радиоэлектронной борьбы и комплектующие для нужд российской армии.

Их продукция используется в производстве баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных беспилотников, стрелкового оружия и боеприпасов.

Двое граждан Ирана, которые также попали под санкции, причастны к поставкам авиационных запчастей и компонентов в обход ограничений. Это происходило в интересах Иранской авиастроительной промышленной корпорации, которая является партнером России в разработке и производстве дронов "Шахед" и уже находится под санкциями Украины, США, Швейцарии и Новой Зеландии.

Ранее президент наложил санкции на российских спортсменов. Под ограничения попали десять атлетов страны-агрессора, а инициатором петиции об этом стал украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

Кроме того, президент США Дональд Трамп продлил санкции против России. Антивоенный пакет будет действовать до марта 227 года.

Также мы сообщали, что высокая представительница ЕС Кая Каллас призвала усилить давление на Москву. По ее словам, в Кремле намеренно затягивают переговоры по миру.