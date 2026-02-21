Зеленський запровадив санкції проти капітанів тіньового флоту РФ — деталі

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо застосування санкцій проти росіян. Під обмеженння потрапили 225 капітанів "тіньового флоту" РФ та суб'єкти, які облсуговують військово-промисловий коплекс країни-агресорки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський запровадив санкцій проти РФ

Одне з рішень спрямоване на протидію російському "тіньовому флоту". Під санкції потрапили 225 капітанів суден, які експортують російські нафтопродукти в обхід обмежень ЄС, G7 та інших держав.

Серед них — громадяни 11 країн, зокрема Росії, Індії та Філіппін. За результатами моніторингу в Чорному, Червоному та Балтійському морях встановлено, що ці капітани керували суднами, які транспортували російську нафту попри міжнародні санкції.

Зазначається, що 188 із цих танкерів уже перебувають під санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

"Продовжуємо переконувати партнерів у важливості індивідуальних санкцій щодо капітанів танкерів. Системна робота на підсанкційному танкері є достатньою підставою для наслідків. Маємо відбити бажання працювати з російською нафтою, адже це пряме фінансування війни", — наголосив радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Другий санкційний пакет охоплює 46 громадян Росії, двох громадян Ірану та 44 російські компанії, що обслуговують військово-промисловий комплекс РФ. Йдеться про структури, які постачають, розробляють, виробляють і ремонтують техніку, засоби радіоелектронної боротьби та комплектуючі для потреб російської армії.

Їхню продукцію використовують у виробництві балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних безпілотників, стрілецької зброї та боєприпасів.

Двоє громадян Ірану, які також потрапили під санкції, причетні до постачання авіаційних запчастин і компонентів в обхід обмежень. Це відбувалося в інтересах Іранської авіабудівної промислової корпорації, яка є партнером Росії у розробці та виробництві дронів "Шахед" і вже перебуває під санкціями України, США, Швейцарії та Нової Зеландії.

Санкції проти Росії

Раніше президент наклав санкції на російських спортсменів. Під обмеження потрапили десять атлетів країни-агресорки, а ініціатором петиції про це став український скелетоніст Владислав Гераскевич.

Крім того, президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії. Антивоєнний пакет буде діяти до березня 227 року.

Також ми повідомляли, що висока представниця ЄС Кая Каллас закликала посили тиск на Москву. За її словами, у Кремлі навмисно затягують переговори щодо миру.