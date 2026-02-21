Зеленский провел разговор с Марком Рютте — о чем договорились

Зеленский обсудил с Рютте программу PURL и следующие переговоры
Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 15:11
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которого стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам дипломатической работы.
Глава государства сообщил о подготовке следующего трехстороннего формата переговоров с участием США и России, а также о возможных изменениях позиций сторон. Отдельно обсудили ситуацию в энергетике и дальнейшую реализацию программы PURL.
Реклама
Читайте также:
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама