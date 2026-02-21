Зеленский провел разговор с Марком Рютте — о чем договорились

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которого стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам дипломатической работы.

Глава государства сообщил о подготовке следующего трехстороннего формата переговоров с участием США и России, а также о возможных изменениях позиций сторон. Отдельно обсудили ситуацию в энергетике и дальнейшую реализацию программы PURL.

Новость дополняется...