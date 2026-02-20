Переговоры в Женеве — Зеленский встретился с украинской делегацией

Встреча Зеленского с делегацией. Фото: кадр из видео

Украинская делегация уже прибыла в Киев после трехсторонних переговоров в Женеве. Переговорщики встретились с президентом Владимиром Зеленским и определили приоритеты для следующей встречи.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал Владимир Зеленский в Facebook.

Встреча Зеленского с украинской делегацией

Зеленский рассказал, что сегодня был подробный доклад от украинской делегации, которая была на переговорах в Швейцарии. По словам президента, во время этой встречи обсудили аспекты, которые невозможно было озвучивать по телефону.

"Благодарен команде за четкую работу в рамках директив, а также за терпение во всех разговорах с российской стороной, далеко не всегда простых и адекватных. Важно, что и представители Президента Соединенных Штатов тоже все делают, чтобы переговоры были конструктивными. И Украина их в этом полностью поддерживает: наш вклад всегда только в конструктив", — отметил глава государства.

Он считает, что возможности завершить войну остаются и это может помочь миру давить на врага. Украина рассчитывает, что в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров, который может стать действительно результативным.

"Украинские ответы на наиболее сложные вопросы накануне следующей встречи готовы. Приоритеты для нашей переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате и с Соединенными Штатами определены. Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд", — подчеркнул Владимир Зеленский.

По его мнению, именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к этому готова. По его словам, команда должна обеспечить условия и для прогресса в гуманитарных вопросах. Должны продолжаться обмены военнопленных и ожидается, что он станет возможными уже в ближайшее время.

"Хочу отдельно отметить наших европейских партнеров: Европа в процессе работы для завершения войны, и роль Европы должна расти. Будем координироваться с партнерами. Украина всегда защищает наши общие европейские интересы. Спасибо всем, кто с Украиной!" — подытожил президент.

Результаты переговоров в Женеве

Владимир Зеленский оценил трехсторонние переговоры в Женеве как "непростые". Он пояснил, что наработки есть, но пока позиции разные. Достичь прогресса в вопросах территорий и Запорожской АЭС так и не удалось.

Также президент заявил, что готов говорить с США о компромиссах на переговорах. Однако не хочет получать ультиматумы от России. Зеленский отметил, что компромиссом со стороны Украины уже есть то, что она говорит с агрессором о компромиссах.

Кроме того, глава государства анонсировал, что следующие трехсторонние переговоры состоятся также в Швейцарии. Он отметил, что важно, чтобы встречи по миру происходили в Европе. Детальных подробностей пока не раскрывали.