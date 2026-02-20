Українська делегація доповіла Зеленському про переговори — які результати

Зустріч Зеленського з делегацією. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський 21 лютого зустрівся з українською делегацією, яка була на переговорах в Женеві. Вони визначили пріоритети для переговорної команди для наступної зустрічі.

Зустріч Зеленського з українською делегацією

Зеленський розповів, що сьогодні була детальна доповідь від української делегації, яка була на переговорах в Швейцарії. За словами президента, під час цієї зустрічі обговорили аспекти, які неможливо було озвучувати телефоном.

"Вдячний команді за чітку роботу в рамках директив, а також за терпіння в усіх розмовах із російською стороною, далеко не завжди простих та адекватних. Важливо, що і представники Президента Сполучених Штатів теж усе роблять, щоб перемовини були конструктивними. І Україна їх у цьому повністю підтримує: наш внесок завжди тільки в конструктив" — зазначив глава держави.

Він вважає, що можливості завершити війну залишаються і це може допомогти світу тиснути на ворога. Україна розраховує, що найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд перемовин, який може стати справді результативним.

"Українські відповіді на найбільш складні питання напередодні наступної зустрічі готові. Пріоритети для нашої переговорної команди для наступної зустрічі в тристоронньому форматі та зі Сполученими Штатами визначені. Працюємо далі і для готовності лідерів зустрічатись та вирішувати те, що поки що не вирішується на рівні команд", — наголосив Володимир Зеленський.

На його думку, саме лідерський формат може стати багато в чому вирішальним, і Україна готова до цього готова. За його словами, команда має забезпечити умови і для прогресу в гуманітарних питаннях. Мають продовжуватися обміни військоволополонених і очікується, що він стане можливими вже найближчим часом.

"Хочу окремо відзначити наших європейських партнерів: Європа в процесі роботи для завершення війни, і роль Європи має зростати. Будемо координуватися з партнерами. Україна завжди захищає наші спільні європейські інтереси. Дякую всім, хто з Україною!" — підсумував президент.

Результати переговорів у Женеві

Володимир Зеленський оцінив тристоронні переговори в Женеві як "непрості". Він пояснив, що напрацювання є, але поки позиції різні. Досягти прогресу у итаннях територій та Запорізької АЕС так і не вдалося.

Також президент заявив, що готовий говорити зі США про компроміси на переговорах. Однак не хоче отриувати ультиматуми від Росії. Зеленський зауважив, що компромісом з боку України вже є те, що вона говорить з агресором про компроміси.

Крім того, глава держави анонсував, що наступні тристоронні переговори відбудуться також у Швейцарії. Він зазначив, що важливо, аби зустрічі щодо миру відбувалися в Європі. Детальних подробиць наразі не розкривали.