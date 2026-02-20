Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленському доповіли про результати переговорів із РФ у Женеві — деталі

Зеленському доповіли про результати переговорів із РФ у Женеві — деталі

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 16:37
Українська делегація доповіла Зеленському про переговори — які результати
Зустріч Зеленського з делегацією. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський 21 лютого зустрівся з українською делегацією, яка була на переговорах в Женеві. Вони визначили пріоритети для переговорної команди для наступної зустрічі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів Володимир Зеленський у Facebook. 

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського з українською делегацією

Зеленський розповів, що сьогодні була детальна доповідь від української делегації, яка була на переговорах в Швейцарії. За словами президента, під час цієї зустрічі обговорили аспекти, які неможливо було озвучувати телефоном. 

"Вдячний команді за чітку роботу в рамках директив, а також за терпіння в усіх розмовах із російською стороною, далеко не завжди простих та адекватних. Важливо, що і представники Президента Сполучених Штатів теж усе роблять, щоб перемовини були конструктивними. І Україна їх у цьому повністю підтримує: наш внесок завжди тільки в конструктив" — зазначив глава держави. 

Він вважає, що можливості завершити війну залишаються і це може допомогти світу тиснути на ворога. Україна розраховує, що найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд перемовин, який може стати справді результативним. 

"Українські відповіді на найбільш складні питання напередодні наступної зустрічі готові. Пріоритети для нашої переговорної команди для наступної зустрічі в тристоронньому форматі та зі Сполученими Штатами визначені. Працюємо далі і для готовності лідерів зустрічатись та вирішувати те, що поки що не вирішується на рівні команд", — наголосив Володимир Зеленський.

На його думку, саме лідерський формат може стати багато в чому вирішальним, і Україна готова до цього готова. За його словами, команда має забезпечити умови і для прогресу в гуманітарних питаннях. Мають продовжуватися обміни військоволополонених і очікується, що він стане можливими вже найближчим часом.

"Хочу окремо відзначити наших європейських партнерів: Європа в процесі роботи для завершення війни, і роль Європи має зростати. Будемо координуватися з партнерами. Україна завжди захищає наші спільні європейські інтереси. Дякую всім, хто з Україною!" — підсумував президент.

Результати переговорів у Женеві

Володимир Зеленський оцінив тристоронні переговори в Женеві як "непрості". Він пояснив, що напрацювання є, але поки позиції різні. Досягти прогресу у итаннях територій та Запорізької АЕС так і не вдалося. 

Також президент заявив, що готовий говорити зі США про компроміси на переговорах. Однак не хоче отриувати ультиматуми від Росії. Зеленський зауважив, що компромісом з боку України вже є те, що вона говорить з агресором про компроміси.

Крім того, глава держави анонсував, що наступні тристоронні переговори відбудуться також у Швейцарії. Він зазначив, що важливо, аби зустрічі щодо миру відбувалися в Європі. Детальних подробиць наразі не розкривали. 

Володимир Зеленський переговори делегація Швейцарія війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації