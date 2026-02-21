Зеленський провів розмову з Марком Рютте — деталі

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони скоординували позиції з ключових питань дипломатичної роботи.

Глава держави повідомив про підготовку наступного тристороннього формату переговорів за участю США та Росії, а також про можливі зміни позицій сторін. Окремо обговорили ситуацію в енергетиці та подальшу реалізацію програми PURL.

Новина доповнюється...