Україна
Ексгенсек НАТО визнав помилку щодо допомоги Україні у війні

Ексгенсек НАТО визнав помилку щодо допомоги Україні у війні

Дата публікації: 16 лютого 2026 16:33
Столтенберг визнав помилку НАТО щодо допомоги Україні у війні
Генеральний секретар НАТО (2014—2024 роки) Єнс Столтенберг. Фото: flickr/nato

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав помилку щодо допомоги Україні у війні. Він зазначив, що необхідно було надати підтримку Україні ще у 2014 році.

Про це Єнс Столтенберг заявив на полях Мюнхенської конференції з безпеки, інформує Новини.LIVE у понеділок, 16 лютого.

Столтенберг про помилку НАТО щодо підтримки України у війні

Столтенберг наголосив, що великою помилкою Заходу було те, що він не надав Україні допомоги раніше. На його думку, це потрібно було зробити ще у 2014 році.

Ексгенсек пояснив, що якби Північноатлантичний блок (НАТО) озброїв та навчив українських військових між 2014 і 2022 роками, вони зараз могли б контролювати більше території та, можливо, запобігти повномасштабному вторгненню Росії.

"Союзники НАТО надали безпрецедентну підтримку Україні, але велика помилка — не надати більше підтримки раніше… Чи помиляємось ми сьогодні? Думаю, сьогодні треба робити більше", — зазначив Столтенберг.

Нещодавно Столтенберг заявив, що закінчити повномасштабну війну Росії проти України можна лише одним шляхом.

Також колишній генсек НАТО розповів, як Північноатлантичний блок міг би після 2014 року стримати Кремль.

