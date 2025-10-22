Відео
Столтенберг назвав єдиний спосіб завершити війну в Україні

Столтенберг назвав єдиний спосіб завершити війну в Україні

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 19:13
Оновлено: 19:21
Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що завершити війну в Україні можна тільки одним шляхом. Для цього потрібно переконати російського диктатора Володимира Путіна у неможливості здобути перемогу військовим шляхом.

Про це він розповів в інтерв’ю ведучій CNN Крістіан Аманпур.

Читайте також:

Як завершити війну в Україні

У розмові Столтенберг наголосив, що з Росією дійсно потрібно вести діалог, але лише "з позиції сили". За його словами, навряд чи вдасться кардинально змінити переконання Володимира Путіна — його мета, на думку експосадовця, полягає в контролі над Україною. Натомість можливим є інше: змінити його розрахунки, щоб зробити ціну спроби такого контролю неприйнятно високою.

"Єдиний спосіб покласти край війні в Україні — переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. Не думаю, що ми можемо змусити Путіна змінити свої переконання. Його мета — контролювати Україну. Але, на мою думку, ми можемо змінити його розрахунки, щоб він зрозумів, що ціна, яку доведеться заплатити за контроль над Україною, занадто висока", — зазначив Столтенберг.

Він додав, що, єдиний спосіб зробити це — надавати Україні військову підтримку, бо ситуація за столом переговорів тісно повʼязана із ситуацією на полі бою.

"Ми маємо бути віддані довгостроковій військовій підтримці України. Добра новина: США дали чітко зрозуміли, що продовжать надавати військову допомогу Україні, а європейці та інші союзники НАТО чітко заявили, що готові платити", — підсумував він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський спрогнозував можливий розвиток подій у разі, якщо російського диктатора Володимира Путіна не зупинити зараз. За словами глави держави, диктатор може спробувати відкрити новий фронт — за межами України.

Крім того, український лідер назвав втрати російської армії у війні проти України, які приховує Кремль.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
