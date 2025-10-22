Зеленський заявив, що Путін може відкрити новий фронт

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський спрогнозував можливий розвиток подій у разі, якщо російського диктатора Володимира Путіна не зупинити зараз. За словами глава держави, очільник Кремля може спробувати відкрити новий фронт — за межами України.

Про це український лідер заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у середу, 22 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про можливий новий фронт

Сьогодні, 22 жовтня, Президент України Володимир Зеленський спрогнозував сценарій подій у разі, якщо не зупинити агресію Путіна вже зараз.

За словами Зеленського, російський диктатор Путін може спробувати відкрити новий фронт в іншому місці, бо для нього Україна — це дуже складно.

Зеленський зазначив, що якщо не зупинити агресора та не мати чіткого плану миру, Кремль може розпочати нову хвилю війни вже поза межами України.

"Якщо ми не зупинимо Путіна, якщо не буде плану, як прийти до миру, він спробує відкрити новий фронт в іншому місці, бо для нього Україна — це дуже складно", — сказав лідер.

Водночас глава держав наголосив, що війна показала важливість сильного суспільства та готовності країн Європи об’єднано протидіяти загрозам, адже якщо під ризиком одна країна ЄС — під ризиком уся Європа.

Зеленський також заявив, що Україна готова до дипломатії, аби завершити повномасштабну війну.

Крім того, український лідер назвав втрати російської армії у війні проти України, які приховує Кремль.