Видео

Путин попытается открыть новый фронт — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 17:54
обновлено: 18:10
Зеленский заявил, что Путин может открыть новый фронт
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал возможное развитие событий в случае, если российского диктатора Владимира Путина не остановить сейчас. По словам главы государства, Путин может попытаться открыть новый фронт — за пределами Украины.

Об этом украинский лидер заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в среду, 22 октября.

Зеленский о возможном новом фронте

Сегодня, 22 октября, Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал сценарий событий в случае, если не остановить агрессию Путина уже сейчас.

По словам Зеленского, российский диктатор Путин может попытаться открыть новый фронт в другом месте, потому что для него Украина — это очень сложно.

Зеленский отметил, что если не остановить агрессора и не иметь четкого плана мира, Кремль может начать новую волну войны уже за пределами Украины.

"Если мы не остановим Путина, если не будет плана, как прийти к миру, он попытается открыть новый фронт в другом месте, потому что для него Украина — это очень сложно", — сказал лидер.

В то же время глава государств подчеркнул, что война показала важность сильного общества и готовности стран Европы объединенно противодействовать угрозам, ведь если под риском одна страна ЕС — под риском вся Европа.

Зеленский также заявил, что Украина готова к дипломатии, чтобы завершить полномасштабную войну.

Кроме того, украинский лидер назвал потери российской армии в войне против Украины, которые скрывает Кремль.

Автор:
Евтушенко Алина
