Столтенберг назвал единственный способ завершить войну в Украине

Дата публикации 22 октября 2025 19:13
обновлено: 19:21
Столтенберг назвал единственный способ завершить войну в Украине
Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что завершить войну в Украине можно только одним путем. Для этого нужно убедить российского диктатора Владимира Путина в невозможности одержать победу военным путем.

Об этом он рассказал в интервью ведущей CNN Кристиан Аманпур.

Читайте также:

Как завершить войну в Украине

В разговоре Столтенберг отметил, что с Россией действительно нужно вести диалог, но только "с позиции силы". По его словам, вряд ли удастся кардинально изменить убеждения Владимира Путина — его цель, по мнению экс-чиновника, заключается в контроле над Украиной. Зато возможно другое: изменить его расчеты, чтобы сделать цену попытки такого контроля неприемлемо высокой.

"Единственный способ положить конец войне в Украине — убедить Путина, что он не победит на поле боя. Не думаю, что мы можем заставить Путина изменить свои убеждения. Его цель — контролировать Украину. Но, по моему мнению, мы можем изменить его расчеты, чтобы он понял, что цена, которую придется заплатить за контроль над Украиной, слишком высока", — отметил Столтенберг.

Он добавил, что единственный способ сделать это — предоставлять Украине военную поддержку, потому что ситуация на столе переговоров тесно связана с ситуацией на поле боя.

"Мы должны быть преданы долгосрочной военной поддержке Украины. Хорошая новость: США дали четко понять, что продолжат оказывать военную помощь Украине, а европейцы и другие союзники НАТО четко заявили, что готовы платить", — подытожил он.

Напомним, что Владимир Зеленский спрогнозировал возможное развитие событий в случае, если российского диктатора Владимира Путина не остановить сейчас. По словам главы государства, диктатор может попытаться открыть новый фронт — за пределами Украины.

Кроме того, украинский лидер назвал потери российской армии в войне против Украины, которые скрывает Кремль.

владимир путин Йенс Столтенберг война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
