Столтенберг признал ошибку НАТО относительно помощи Украине в войне

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал ошибку относительно помощи Украине в войне. Он отметил, что необходимо было оказать поддержку Украине еще в 2014 году.

Об этом Йенс Столтенберг заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Новини.LIVE в понедельник, 16 февраля.

Столтенберг об ошибке НАТО по поддержке Украины в войне

Столтенберг подчеркнул, что большой ошибкой Запада было то, что он не предоставил Украине помощи раньше. По его мнению, это нужно было сделать еще в 2014 году.

Экс-генсек объяснил, что если бы Североатлантический блок (НАТО) вооружил и обучил украинских военных между 2014 и 2022 годами, они сейчас могли бы контролировать больше территории и, возможно, предотвратить полномасштабное вторжение России.

"Союзники НАТО оказали беспрецедентную поддержку Украине, но большая ошибка — не предоставить больше поддержки раньше... Ошибаемся ли мы сегодня? Думаю, сегодня надо делать больше", — отметил Столтенберг.

