Україна
Экс-генсек НАТО признал ошибку относительно помощи Украине в войне

Экс-генсек НАТО признал ошибку относительно помощи Украине в войне

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 16:33
Столтенберг признал ошибку НАТО относительно помощи Украине в войне
Генеральный секретарь НАТО (2014-2024 годы) Йенс Столтенберг. Фото: flickr/nato

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал ошибку относительно помощи Украине в войне. Он отметил, что необходимо было оказать поддержку Украине еще в 2014 году.

Об этом Йенс Столтенберг заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Новини.LIVE в понедельник, 16 февраля.

Читайте также:

Столтенберг об ошибке НАТО по поддержке Украины в войне

Столтенберг подчеркнул, что большой ошибкой Запада было то, что он не предоставил Украине помощи раньше. По его мнению, это нужно было сделать еще в 2014 году.

Экс-генсек объяснил, что если бы Североатлантический блок (НАТО) вооружил и обучил украинских военных между 2014 и 2022 годами, они сейчас могли бы контролировать больше территории и, возможно, предотвратить полномасштабное вторжение России.

"Союзники НАТО оказали беспрецедентную поддержку Украине, но большая ошибка — не предоставить больше поддержки раньше... Ошибаемся ли мы сегодня? Думаю, сегодня надо делать больше", — отметил Столтенберг.

Недавно Столтенберг заявил, что закончить полномасштабную войну России против Украины можно только одним путем.

Также бывший генсек НАТО рассказал, как Североатлантический блок мог бы после 2014 года сдержать Кремль.

НАТО военная помощь Йенс Столтенберг Альянс война в Украине Мюнхенская конференция безопасности 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
