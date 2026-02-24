Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США помиляються — Зеленський вважає, що здача Донбасу не зупинить Путіна

США помиляються — Зеленський вважає, що здача Донбасу не зупинить Путіна

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 05:17
Зеленський заявив, що Путін не зупиниться на Донбасі
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський впевнений, що здача Донбасу не зупинить війну, як вважають у США. Український лідер припускає, що переконані в тому, що у глави Кремля Володимира Путіна ще вимогу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави сказав в інтерв'ю для Financial Times. 

Реклама
Читайте також:

Путін може хотіти не тільки Донбас

"Чесно кажучи, я не вірю, що це все, чого вимагає Росія. Наше виведення військ із Донбасу, і тоді все закінчиться. Росія є Росія, і, знаєте, їм не можна довіряти", — сказав президент.

Він зазначив, що тиск, який Трамп чинив на Київ з метою домогтися поступок — був набагато сильнішим, ніж тиск на Кремль. При цьому Зеленський висловив надію, що американський лідер змінить свою позицію.

"Росіянам дорого обходиться припинення діяльності з тіньового флоту, їхніх компаній, їхньої здатності торгувати, експортувати енергоресурси з Росії, припинення обходу санкцій", — заявив Зеленський, закликавши Трампа вжити заходів проти секторів, які фінансують військову машину Кремля.

Крім цього президент додав ще одну фразу про тиск на Росію:

"Я сподіваюся, що президент Трамп і США чинитимуть тиск на Росію і зупинять Путіна. Але я насамперед покладаюся на громадян України, нашу армію, наше виробництво", — резюмувала глава держави.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Зеленський сказав, що Росія під час переговорів зі США щодо України "грає в ігри". Він вважає, що Кремль несерйозно ставиться до переговорів.

Також у ще одному інтерв'ю президент сказав, що Росія бере участь у переговорах, щоб не розлютити США.

Володимир Зеленський США Донбас володимир путін Дональд Трамп Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації