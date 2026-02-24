Зеленський заявив, що Путін не зупиниться на Донбасі

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський впевнений, що здача Донбасу не зупинить війну, як вважають у США. Український лідер припускає, що переконані в тому, що у глави Кремля Володимира Путіна ще вимогу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави сказав в інтерв'ю для Financial Times.

Путін може хотіти не тільки Донбас

"Чесно кажучи, я не вірю, що це все, чого вимагає Росія. Наше виведення військ із Донбасу, і тоді все закінчиться. Росія є Росія, і, знаєте, їм не можна довіряти", — сказав президент.

Він зазначив, що тиск, який Трамп чинив на Київ з метою домогтися поступок — був набагато сильнішим, ніж тиск на Кремль. При цьому Зеленський висловив надію, що американський лідер змінить свою позицію.

"Росіянам дорого обходиться припинення діяльності з тіньового флоту, їхніх компаній, їхньої здатності торгувати, експортувати енергоресурси з Росії, припинення обходу санкцій", — заявив Зеленський, закликавши Трампа вжити заходів проти секторів, які фінансують військову машину Кремля.

Крім цього президент додав ще одну фразу про тиск на Росію:

"Я сподіваюся, що президент Трамп і США чинитимуть тиск на Росію і зупинять Путіна. Але я насамперед покладаюся на громадян України, нашу армію, наше виробництво", — резюмувала глава держави.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Зеленський сказав, що Росія під час переговорів зі США щодо України "грає в ігри". Він вважає, що Кремль несерйозно ставиться до переговорів.

Також у ще одному інтерв'ю президент сказав, що Росія бере участь у переговорах, щоб не розлютити США.