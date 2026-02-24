Стала известна дата, к которой Трамп хочет завершить войну в Украине — детали

Трамп определил новый дедлайн мира в Украине — известна дата
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине к определенной дате. Этот дедлайн американский лидер выбрал не случайно.
Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Bloomberg во вторник, 24 февраля.
Дедлайн Трампа по миру в Украине
Как отмечает издание, Дональд Трамп хочет достичь соглашения о прекращении войны в Украине до 4 июля. Такую дату американский лидер выбрал не случайно, ведь в этот день будут отмечать 250-ю годовщину независимости США.
В то же время высокопоставленные европейские чиновники и представители НАТО говорят, что пока нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов достичь мирного соглашения, если оно не будет удовлетворять его основные требования.
В Bloomberg добавляют, что Украина отказывается выполнить требования России по выводу войск из укрепленных районов восточной Донетчины. В то же время Киев предлагает прекращение огня вдоль существующей линии фронта.
При этом США предлагают создать в этом районе свободную экономическую зону и предоставить Украине гарантии безопасности от любых будущих нападений со стороны России.
Позиция Трампа относительно мира в Украине
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин хочет завершить войну в Украине. Американский лидер подчеркнул, что Владимиру Зеленскому "стоит спешить".
На первом заседании Совета мира президент США пообещал остановить войну в Украине. Он в очередной раз напомнил, что "завершил уже восемь войн в мире".
Также Дональд Трамп оценил мирные переговоры между Украиной и РФ. Он назвал их "очень хорошими".
