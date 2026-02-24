Дональд Трамп визначив новий дедлайн миру в Україні — чому саме ця дата

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський лідер Дональд Трамп визначив новий дедлайн завершення війни в Україні. Ця дата має для нього особливе значення.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на Bloomberg у вівторок, 24 лютого.

Дедлайн Трампа щодо миру в Україні

Як зазначає видання, Дональд Трамп хоче досягти угоди про припинення війни в Україні до 4 липня. Таку дату американський лідер обрав не випадково, адже в цей день відзначатимуть 250-ту річницю незалежності США.

Водночас високопоставлені європейські чиновники та представники НАТО кажуть, що наразі немає жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий досягти мирної угоди, якщо вона не буде задовольняти його основні вимоги.

У Bloomberg додають, що Україна відмовляється виконати вимоги Росії щодо виведення війська з укріплених районів східної Донеччини. Водночас Київ пропонує припинення вогню вздовж існуючої лінії фронту.

При цьому США пропонують створити в цьому районі вільну економічну зону та надати Україні гарантії безпеки від будь-яких майбутніх нападів з боку Росії.

Позиція Трампа щодо миру в Україні

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін хоче завершити війну в Україні. Американський лідер наголосив, що Володимиру Зеленському "варто поспішати".

На першому засіданні Ради миру президент США пообіцяв зупинити війну в Україні. Він вкотре нагадав, що "завершив вже вісім війн у світі".

Також Дональд Трамп оцінив мирні переговори між Україною та РФ. Він назвав їх "дуже хорошими".