Головна Новини дня Зеленський відреагував на план Трампа завершити війну до липня

Зеленський відреагував на план Трампа завершити війну до липня

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 20:43
Трамп поставив дедлайн завершення війни у липні — що каже Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що американський лідер Дональд Трамп хоче завершити війну в Україні до 4 липня. Саме в цей день у США відзначатимуть 250-ту річницю незалежності. Президент України Володимир Зеленський прокоментував це.

Український лідер зробив відповідну заяву під час розмови з журналістами у вівторок, 24 лютого, передає Новини.LIVE.

Зеленський про новий дедлайн Трампа щодо завершення війни

Президент зауважив, що він не знав інформації про новий дедлайн Дональда Трампа. Водночас Зеленський наголосив, що Україна готова на те, аби чимшвидше завершити війну.

"Що стосується 4 липня, то я можу тільки підтримати. Для мене це нова інформація. Хоча інформація швидко змінюється. До 4 липня — я з цим не знайомий", — зазначив глава держави.

Він додав, що під час перемовин в Абу-Дабі та Швейцарії озвучувалося питання про те, що є бажання зі сторони Америки закінчити війну якнайшвидше. Україна, за словами Зеленського, це підтримує.

Що відомо про новий дедлайн Трампа

За інформацією Bloomberg, Дональд Трамп визначив нову дату, до якої він хоче завершити війну в Україні. Йдеться про 4 липня. Такий дедлайн має для американського лідера символічне значення.

Раніше Володимир Зеленський зазначав, що Росія ставиться до переговорів несерйозно. Він звернувся до Трампа, аби США посилили тиск на Москву заради досягнення мирної угоди.

Водночас американський лідер порадив Україні якнайшвидше сісти за стіл переговорів. Він додав, що зараз "вигідне становище".

Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна в Україні мирні переговори
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
