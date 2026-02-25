Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом 25 февраля

Видео
Главная Новости дня Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом по телефону

Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом по телефону

Дата публикации 25 февраля 2026 21:33
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Erns

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп в среду, 25 февраля, провели телефонный разговор. Известно, что участие взяли также Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Разговор Трампа и Зеленского 25 февраля

"Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, в работу для окончания войны", — подчеркнул глава государства.

Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с Дональдом Трампом. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, Украина очень ценит программу PURL. Он говорит, что нынешняя зима является самой сложной для страны, однако ракеты для систем противовоздушной обороны, которые можно закупать в США, очень помогают проходить все вызовы и защищать жизнь.

Во время телефонного разговора стороны говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать представители стран на двусторонней встрече. Кроме того, они обсудили подготовку к следующим трехсторонним переговорам в начале марта.

"Рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец закончить войну. Спасибо!" — добавил украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Последние новости из США

Трамп заявил, что Штаты упорно работают над прекращением российской войны против Украины. По его словам, в боевых действиях ежемесячно гибнут 25 тысяч солдат.

Ранее в СМИ появилась информация, что лидер США планирует завершить войну в Украине до 4 июля. На это уже отреагировал Зеленский.

Также недавно Трамп продлил санкции против России. Ограничения будут действовать до марта 2027 года.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
