Зеленский назвал три темы переговоров Украины и США

Дата публикации 25 февраля 2026 11:02
Умеров проведет переговоры с Виткоффом и Кушнером — что сказал Зеленский
Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что после разговора с Рустемом Умеровым ожидает двустороннюю встречу украинской делегации с американскими переговорщиками уже завтра, 26 февраля, где планируют обсудить пакет восстановления Украины, подготовку к трехсторонним контактам с Россией и вопросы обмена.

Новость дополняется...

Анастасия Постоенко
Автор:
Анастасия Постоенко
