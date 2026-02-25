Умеров проведет переговоры с Виткоффом и Кушнером — что сказал Зеленский

Зеленский назвал три темы переговоров Украины и США
Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 11:02
Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: ОПУ
Президент Владимир Зеленский сообщил, что после разговора с Рустемом Умеровым ожидает двустороннюю встречу украинской делегации с американскими переговорщиками уже завтра, 26 февраля, где планируют обсудить пакет восстановления Украины, подготовку к трехсторонним контактам с Россией и вопросы обмена.
Новость дополняется...
Реклама
Читайте также:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама