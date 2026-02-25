Відео
Зеленський анонсував переговори Умєрова з делегацією США

Зеленський анонсував переговори Умєрова з делегацією США

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 11:02
Зеленський доручив Умєрову обговорити деталі обміну
Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після розмови з Рустемом Умєровим очікує на двосторонню зустріч української делегації з американськими переговорниками вже завтра, 26 лютого, де планують обговорити пакет відновлення України, підготовку до тристоронніх контактів із Росією та питання обміну.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, передає Новини.LIVE.

Зеленський окреслив теми, які Умєров висловить американській делегації

"Тільки що я розмовляв з Рустемом Умєровим, у нього завтра буде зустріч з американськими переговорниками, з Віткоффом і з Кушнером, а також з міністром економіки. Це буде двостороння зустріч з американською стороною", — сказав Зеленський.

Президент уточнив, що першим питанням на порядку денному стане так званий prosperity package — пакет, який стосується відновлення України. За його словами, на зустрічі мають проговорити деталі цього блоку.

Другий напрямок, про який повідомив Зеленський, пов'язаний із підготовкою до тристороннього формату, де до перемовин, за задумом сторін, має долучитися Росія. Президент висловив очікування, що така зустріч може відбутися на початку березня.

Окремо Зеленський наголосив, що дав Умєрову доручення щодо гуманітарного треку.

"І третє, це питання, яке я поставив завданням, поставив завдання Умєрову, він буде проговорювати деталі обміну. Дуже надіймося на позитив, на цьому гуманітарному треку", — сказав Зеленський.

Окремо Володимир Зеленський повідомив, що ЄС допоможе відновити енергооб'єкти України, щоб підготуватися до наступного зимового сезону.

Також раніше глава держави висловлювався про терміни наступних переговорів за участі трьох сторін.

Володимир Зеленський США переговори Рустем Умєров Стів Віткофф
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
