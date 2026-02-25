Зеленський повідомив про програму ЄС для енергостійкості України

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн сторони погодили кроки для посилення стійкості України. Йдеться про європейську підтримку ремонту, відбудови та захисту енергетичної інфраструктури напередодні наступної зими.

Про це пише Новини.LIVE, цитуючи заяву президента.

Реклама

Читайте також:

ЄС допомагатиме Україні відбудувати енергетику і готуватися до майбутньої зими

Зеленський наголосив, що цей напрямок став одним із ключових підсумків учорашніх контактів.

"Його значення складно переоцінити, особливо зважаючи на постійні спроби Росії зруйнувати нормальне життя в Україні. Разом ми можемо забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об'єктів для підтримки нашого народу", — повідомив глава держави.

Він також подякував Європейському Союзу за рішення підтримати відповідну програму та окремо звернувся до керівництва Єврокомісії.

"Я вдячний Європейському Союзу за цю програму. Дякую, Урсуло і командо Європейської комісії, за вашу підтримку", — додав президент.

Додамо, що не всі у Європейському союзі солідарні з Україною. Так нещодавно Словаччина заявила, що більше не буде надавати Україні електроенергію. В Укренерго прокоментували ситуацію та роз'яснили, як часто доводилось імпортувати звідти електрику.

Тим часом Росія продовжує системно винищувати енергетику в Україні. Нещодавно російські війська завдали удару по енергооб'єкту в Одесі, де виникли серйозні пошкодження.