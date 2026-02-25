Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Європа допоможе ремонтувати й відбудовувати енергомережі України

Європа допоможе ремонтувати й відбудовувати енергомережі України

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 10:45
Зеленський повідомив про програму ЄС для енергостійкості України
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн сторони погодили кроки для посилення стійкості України. Йдеться про європейську підтримку ремонту, відбудови та захисту енергетичної інфраструктури напередодні наступної зими.

Про це пише Новини.LIVE, цитуючи заяву президента.

Реклама
Читайте також:

ЄС допомагатиме Україні відбудувати енергетику і готуватися до майбутньої зими

Зеленський наголосив, що цей напрямок став одним із ключових підсумків учорашніх контактів.

"Його значення складно переоцінити, особливо зважаючи на постійні спроби Росії зруйнувати нормальне життя в Україні. Разом ми можемо забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об'єктів для підтримки нашого народу", — повідомив глава держави.

Він також подякував Європейському Союзу за рішення підтримати відповідну програму та окремо звернувся до керівництва Єврокомісії.

"Я вдячний Європейському Союзу за цю програму. Дякую, Урсуло і командо Європейської комісії, за вашу підтримку", — додав президент.

Додамо, що не всі у Європейському союзі солідарні з Україною. Так нещодавно Словаччина заявила, що більше не буде надавати Україні електроенергію. В Укренерго прокоментували ситуацію та роз'яснили, як часто доводилось імпортувати звідти електрику.

Тим часом Росія продовжує системно винищувати енергетику в Україні. Нещодавно російські війська завдали удару по енергооб'єкту в Одесі, де виникли серйозні пошкодження.

Володимир Зеленський Європейський союз ремонт електроенергія Урсула фон дер Ляєн енергосистема
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації