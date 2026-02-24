ЄС планує вже скоро ухвалити новий пакет санкцій проти Росії — деталі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Європейський Союз планує запровадити нові обмеження проти Росії. 20-й пакет санкцій можуть ухвалити вже найближчим часом.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу, присвяченому четвертій річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого, передає Новини.LIVE.

Новий пакет санкцій проти Росії від ЄС

Президентка Єврокомісії наголосила, що санкції повинні послабити Росію. Обмеження здатні зменшити надходження прибутків до Москви, що змусить зменшити інтенсивність воєнної машини агресора.

"Ми, звичайно, будемо координувати дії з нашими партнерами з країн Великої Сімки", — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Водночас президентка Єврокомісії зазначила, що рішення стосовно санкцій має бути одноголосним. Цей принцип, за її словами, не зміниться.

"Ми достатньо успішно працювали над 19-м пакетом санкцій. Жоден із цих процесів не був простим, але, виходячи з попереднього досвіду, я впевнена, що ми також ухвалимо і 20-й пакет. Це лише питання часу", — зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Санкції проти агресора

Сьогодні, 24 лютого, Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти представників РФ. Обмеження стосуються російських діячів та організацій, причетних до пропаганди, фальсифікації історії та підтримки агресії РФ проти України.

Крім того, глава держави ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про нові санкцій проти росіян. Йдеться про 225 капітанів "тіньового флоту" РФ.

У лютому санкції проти Росії продовжили США. Президент Дональд Трамп підтримав антивоєнні обмеження, що були введені ще попереднім лідером Америки Джо Байденом.

Відомо, що у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу проти РФ можуть вперше застосувати обмеження проти морських портів у третіх країнах, що допомагають "тіньовому флоту" Росії. Зокрема, йдеться про термінали, які обслуговують танкери з російською нафтою.