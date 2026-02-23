Вступ України в ЄС потрібен і самій Європі — заява Марти Кос

Єврокомісарка із питань розширення ЄС Марта Кос. Фото: Facebook/marta.kosmarko

Вступ України в ЄС — це не благодійність. Європі потрібен досвід України та її наснага, аби стати сильнішою.

Про це заявила єврокомісарка із питань розширення ЄС Марта Кос під час Justice Conference в понеділок, 23 лютого, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Марта Кос про вступ України в ЄС

Як зазначила Кос, Україна не просто виживає у війні, яку розпочала Росія. Київ ще й розбудовує свою державність, посилює демократію та реформує системи правосуддя.

Єврокомісарка наголосила, що Європі потрібна сильна та незалежна Україна, аби самій стати міцнішою.

"Весь процес вступу України в ЄС — це не благодійність. Ми робимо це, тому що Україна є незамінною для незалежної Європи. Не може бути сильної незалежної Європи без сильної, демократичної, незалежної України. Ваш досвід, ваша стійкість, стійкість вашого народу і інновації, протестовані війною, змушують Європу розуміти всі виклики безпеки", — зазначила Кос.

Вступ України в ЄС

Раніше очільниця Міністерства закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер висловилася стосовно вступу України в ЄС. Вона зазначила, що це може стати важливою частиною мирних переговорів. Австрія наголосила, що підтримує прагнення українців приєднатися до Європейського Союзу.

Водночас глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україні потрібні чіткі терміни стосовно вступу в ЄС. За його словами, наразі проводять низку реформ, аби відповідати критеріям партнерства.

Разом з тим, у Європейському Союзі наразі не готові відповісти щодо конкретної дати вступу України. Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас заявила, що попереду ще багато роботи.