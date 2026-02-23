Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Це не благодійність — єврокомісарка Кос про вступ України в ЄС

Це не благодійність — єврокомісарка Кос про вступ України в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 23:59
Вступ України в ЄС потрібен і самій Європі — заява Марти Кос
Єврокомісарка із питань розширення ЄС Марта Кос. Фото: Facebook/marta.kosmarko

Вступ України в ЄС — це не благодійність. Європі потрібен досвід України та її наснага, аби стати сильнішою.

Про це заявила єврокомісарка із питань розширення ЄС Марта Кос під час Justice Conference в понеділок, 23 лютого, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Марта Кос про вступ України в ЄС

Як зазначила Кос, Україна не просто виживає у війні, яку розпочала Росія. Київ ще й розбудовує свою державність, посилює демократію та реформує системи правосуддя.

Єврокомісарка наголосила, що Європі потрібна сильна та незалежна Україна, аби самій стати міцнішою.

"Весь процес вступу України в ЄС — це не благодійність. Ми робимо це, тому що Україна є незамінною для незалежної Європи. Не може бути сильної незалежної Європи без сильної, демократичної, незалежної України. Ваш досвід, ваша стійкість, стійкість вашого народу і інновації, протестовані війною, змушують Європу розуміти всі виклики безпеки", — зазначила Кос.

Вступ України в ЄС

Раніше очільниця Міністерства закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер висловилася стосовно вступу України в ЄС. Вона зазначила, що це може стати важливою частиною мирних переговорів. Австрія наголосила, що підтримує прагнення українців приєднатися до Європейського Союзу.

Водночас глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україні потрібні чіткі терміни стосовно вступу в ЄС. За його словами, наразі проводять низку реформ, аби відповідати критеріям партнерства.

Разом з тим, у Європейському Союзі наразі не готові відповісти щодо конкретної дати вступу України. Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас заявила, що попереду ще багато роботи.

Європейський союз Україна Європа ЄС співпраця
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації