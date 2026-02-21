Відео
Країни ЄС проти часткового членства України — ЗМІ

Країни ЄС проти часткового членства України — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 09:40
У ЄС не підтримують часткове членство України
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Країни ЄС висловлюють застереження щодо ідеї надати Україні часткові переваги членства в Євросоюзі до офіційного вступу. Декілька делегацій уже звернулися до голови Ради ЄС Антоніу Кошти з проханням роз’яснити відповідні плани напередодні березневого саміту.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Politico.

В ЄС виступають проти часткового членства України

Зазначається, що європейські уряди дедалі більше непокояться через план Єврокомісії, який пропонує, щоб Україна почала отримувати деякі переваги від членства в ЄС ще до офіційного вступу

Відтак, декілька делегацій вже звернулися до голови Ради ЄС Антоніу Кошти з проханням роз'яснити ці плани напередодні саміту в березні.

За словами одного з дипломатів, загалом країни гаряче підтримують вступ України до Європейського Союзу. Однак майже кожна держава-член не підтримує приєднання до завершення перемовин у звичайному форматі.

Ще один дипломат підтвердив, що столиці ставлять під сумнів, що насправді означатиме план вступу України, і хочуть отримати більше інформації.

Країни ЄС проти часткового членства України
Скриншот із матералу Politico

Вступ України до Євросоюзу — що відомо

Як відомо, Угорщина є єдиною країною, яка блокує вступ України до Європейського Союзу. Речник МЗС України Георгій Тихий пояснив, що Будапешт робить це з політичних мотивів та не має жодних підстав. На його думку, Україна заслуговує на швидкий вступ, оскільки членство також є гарантією безпеки.

Нещодавно очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що нині Київ активно працює над тим, аби виконати критерії для вступу до ЄС. Однак він наголосив, Україні потрібні чіткі терміни цього процесу.

Своєю чергою, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас заявила, що уряди ЄС не готові надати Україні конкретну дату членства, попри вимогу президента Зеленського зробити це. Український лідер 14 лютого сказав, що йому потрібна дата як частина гарантій безпеки для остаточного мирного пакета з Росією.

Європейський союз Україна політики ЄС дипломатія євроінтеграція
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
