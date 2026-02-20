Відео
У МЗС Австрії висловилися про шлях України до Євросоюзу

У МЗС Австрії висловилися про шлях України до Євросоюзу

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 14:48
Австрія підтримує вступ України до ЄС — заява МЗС
Беате Майнль-Райзінгер. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Очільниця Міністерства закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер висловилася про шлях України до Європейського Союзу. За її словами, питання вступу може бути важливою частиною мирних переговорів, оскільки йде про безпеку.

Про це Беате Майнль-Райзінгер сказала на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у пʼятницю, 20 лютого, передає кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

Вступ України до ЄС

"Питання вступу може бути важливою частиною мирних переговорів, бо, звісно, є інтереси безпеки, але не тільки це. Ми підтримуємо прагнення України до вступу", — зазначила глава МЗС Австрії.

За її словами, важливо мати реалістичний погляд на сценарій, який підтримують і держави- члени ЄС, і Україна, який реально здійснений.

"І щоб ми не забували про інших кандидатів. Але я дуже впевнена, що враховуючи історичне значення цього політичного рішення, ми знайдемо конструктивний шлях до вирішення", — каже Майнль-Райзінгер.

Інші заяви глави МЗС Австрії:

  • Австрія зберігає військовий нейтралітет, проте політично підтримує Україну;
  • Майбутній мир повинен бути справедливим і стійким, із надійними гарантіями безпеки для України та всієї Європи;
  • ОБСЄ може відіграти важливу роль у мирному процесі, зокрема у питаннях моніторингу та безпеки.

Шлях України до членства в ЄС

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Угорщина — це єдина країна, яка блокує вступ України до ЄС. За його словами, причиною є політичні мотиви.

А глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Україна активно працює над тим, аби виконати критерії для членства в ЄС, але потрібні чіткі терміни.

Водночас віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас зауважила, що в ЄС немає єдиної думки щодо дати вступу України.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
