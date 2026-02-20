Австрия считает вступление Украины в ЕС важным для безопасности

Беате Майнль-Райзингер. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Глава Министерства иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер прокомментировала путь Украины в Европейский Союз, отметив, что вопрос вступления может играть ключевую роль в мирных переговорах из-за аспекта безопасности.

Об этом Беате Майнль-Райзингер сказала на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в пятницу, 20 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.

Вступление Украины в ЕС

"Вопрос вступления может быть важной частью мирных переговоров, потому что, конечно, есть интересы безопасности, но не только это. Мы поддерживаем стремление Украины к вступлению", — отметила глава МИД Австрии.

По ее словам, важно иметь реалистичный взгляд на сценарий, который поддерживают и государства-члены ЕС, и Украина, который реально осуществлен.

"И чтобы мы не забывали о других кандидатах. Но я очень уверена, что учитывая историческое значение этого политического решения, мы найдем конструктивный путь к решению", — говорит Майнль-Райзингер.

Другие заявления главы МИД Австрии:

Австрия сохраняет военный нейтралитет, однако политически поддерживает Украину;

Будущий мир должен быть справедливым и устойчивым, с надежными гарантиями безопасности для Украины и всей Европы;

ОБСЕ может сыграть важную роль в мирном процессе, в частности в вопросах мониторинга и безопасности.

Путь Украины к членству в ЕС

Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Венгрия — это единственная страна, которая блокирует вступление Украины в ЕС. По его словам, причиной являются политические мотивы.

А глава МИД Андрей Сибига отметил, что Украина активно работает над тем, чтобы выполнить критерии для членства в ЕС, но нужны четкие сроки.

В то же время вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас отметила, что в ЕС нет единого мнения относительно даты вступления Украины.