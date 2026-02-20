Австрия считает вступление Украины в ЕС важным для безопасности

Путь Украины к Евросоюзу — в МИД Австрии поддержали
Глава Министерства иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер прокомментировала путь Украины в Европейский Союз, отметив, что вопрос вступления может играть ключевую роль в мирных переговорах из-за аспекта безопасности.
Об этом Беате Майнль-Райзингер сказала на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в пятницу, 20 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.
Вступление Украины в ЕС
"Вопрос вступления может быть важной частью мирных переговоров, потому что, конечно, есть интересы безопасности, но не только это. Мы поддерживаем стремление Украины к вступлению", — отметила глава МИД Австрии.
По ее словам, важно иметь реалистичный взгляд на сценарий, который поддерживают и государства-члены ЕС, и Украина, который реально осуществлен.
"И чтобы мы не забывали о других кандидатах. Но я очень уверена, что учитывая историческое значение этого политического решения, мы найдем конструктивный путь к решению", — говорит Майнль-Райзингер.
Другие заявления главы МИД Австрии:
- Австрия сохраняет военный нейтралитет, однако политически поддерживает Украину;
- Будущий мир должен быть справедливым и устойчивым, с надежными гарантиями безопасности для Украины и всей Европы;
- ОБСЕ может сыграть важную роль в мирном процессе, в частности в вопросах мониторинга и безопасности.
Путь Украины к членству в ЕС
Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Венгрия — это единственная страна, которая блокирует вступление Украины в ЕС. По его словам, причиной являются политические мотивы.
А глава МИД Андрей Сибига отметил, что Украина активно работает над тем, чтобы выполнить критерии для членства в ЕС, но нужны четкие сроки.
В то же время вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас отметила, что в ЕС нет единого мнения относительно даты вступления Украины.
