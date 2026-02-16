Сибига заявил, что Украине нужны четкие сроки вступления в ЕС

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: кадр из видео

Сейчас Киев активно работает над тем, чтобы выполнить критерии для вступления в Европейский Союз. Однако Украине нужны четкие сроки этого процесса.

Об этом глава МИД сообщил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе 16 февраля, передает Новини.LIVE.

Сибига о вступлении Украины в ЕС

"Мы нуждаемся в определении временных рамок, четких сроков ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. Наше членство в ЕС для Украины и не только для нее является элементом безопасности будущей инфраструктуры, гарантий безопасности. Это стратегический выбор нашего народа", — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что Украина проводит реформы, чтобы соответствовать определенным критериям, необходимым для вступления в ЕС. Глава МИД подтвердил, что после встреч в Мюнхене дискуссия по евроинтеграции продолжается. Однако есть и определенное сопротивление. В частности Венгрия блокирует усилия украинской стороны на этом направлении.

"Однако самое главное то, что Европа осознает, что Украина даст ЕС очень много преимуществ: от безопасности до усиления политико-дипломатических и экономических позиций Европы", — отметил глава МИД.

