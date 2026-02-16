Визит Генсека Совета Европы в Киев — что обсудили на встрече с Сибигой

Генсек Совета Европы встретился с Сибигой в Киеве — что обсудили
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прибыл с визитом в Киев в понедельник, 16 февраля. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с чиновником важные вопросы.
Об этом сообщили в МИД, передает Новини.LIVE.
Визит Алена Берсе в Киев
Сибига обсудил с Берсе ситуацию на поле боя и в энергетике Украины после российских ударов. Министр поблагодарил за солидарность и поддержку.
Состоялись детальные переговоры по ключевым направлениям сотрудничества. Среди них — привлечение России к ответственности, проектная деятельность СЕ и укрепление институциональной устойчивости Украины.
"Совет Европы первым среди международных организаций прекратил членство России. Это было сильное решение. В определяющий момент истории вы выбрали не молчаливый нейтралитет, а принципы. Вы стали на сторону справедливости, права и человеческого достоинства", — подчеркнул Сибига.
Чиновники отдельное внимание уделили теме наказания за российские преступления. Украинский министр подчеркнул, что ответственность за военные преступления является определяющим элементом справедливого мира.
"Мы настроены на дальнейшее развитие отношений Украины и Совета Европы. Будем расширять практическое сотрудничество ради безопасности, стабильности и демократического европейского будущего", — отметил министр.
