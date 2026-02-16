Видео
Главная Новости дня Генсек Совета Европы встретился с Сибигой в Киеве — что обсудили

Дата публикации 16 февраля 2026 15:36
Визит Генсека Совета Европы в Киев — что обсудили на встрече с Сибигой
Андрей Сибига и Ален Берсе. Фото: Telegram/Ukraine_MFA

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прибыл с визитом в Киев в понедельник, 16 февраля. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с чиновником важные вопросы.

Об этом сообщили в МИД, передает Новини.LIVE.

Визит Алена Берсе в Киев

Сибига обсудил с Берсе ситуацию на поле боя и в энергетике Украины после российских ударов. Министр поблагодарил за солидарность и поддержку.

Состоялись детальные переговоры по ключевым направлениям сотрудничества. Среди них — привлечение России к ответственности, проектная деятельность СЕ и укрепление институциональной устойчивости Украины.

Візит генсека Ради Європи до Києва
Встреча с Генсеком Совета Европы. Фото: МИД

"Совет Европы первым среди международных организаций прекратил членство России. Это было сильное решение. В определяющий момент истории вы выбрали не молчаливый нейтралитет, а принципы. Вы стали на сторону справедливости, права и человеческого достоинства", — подчеркнул Сибига.

Чиновники отдельное внимание уделили теме наказания за российские преступления. Украинский министр подчеркнул, что ответственность за военные преступления является определяющим элементом справедливого мира.

Візит генсека Ради Європи до Києва
Встреча Сибиги с Генсеком Совета Европы. Фото: МИД

"Мы настроены на дальнейшее развитие отношений Украины и Совета Европы. Будем расширять практическое сотрудничество ради безопасности, стабильности и демократического европейского будущего", — отметил министр.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
