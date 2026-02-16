Визит Генсека Совета Европы в Киев — что обсудили на встрече с Сибигой

Андрей Сибига и Ален Берсе. Фото: Telegram/Ukraine_MFA

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прибыл с визитом в Киев в понедельник, 16 февраля. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с чиновником важные вопросы.

Об этом сообщили в МИД, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Визит Алена Берсе в Киев

Сибига обсудил с Берсе ситуацию на поле боя и в энергетике Украины после российских ударов. Министр поблагодарил за солидарность и поддержку.

Состоялись детальные переговоры по ключевым направлениям сотрудничества. Среди них — привлечение России к ответственности, проектная деятельность СЕ и укрепление институциональной устойчивости Украины.

Встреча с Генсеком Совета Европы. Фото: МИД

"Совет Европы первым среди международных организаций прекратил членство России. Это было сильное решение. В определяющий момент истории вы выбрали не молчаливый нейтралитет, а принципы. Вы стали на сторону справедливости, права и человеческого достоинства", — подчеркнул Сибига.

Чиновники отдельное внимание уделили теме наказания за российские преступления. Украинский министр подчеркнул, что ответственность за военные преступления является определяющим элементом справедливого мира.

Встреча Сибиги с Генсеком Совета Европы. Фото: МИД

"Мы настроены на дальнейшее развитие отношений Украины и Совета Европы. Будем расширять практическое сотрудничество ради безопасности, стабильности и демократического европейского будущего", — отметил министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сибига объяснил, для чего россияне бьют по энергетике.

Также мы рассказывали о том, какие надежды возлагает глава МИД на следующий раунд переговоров.

Ваша пробная версия Premium закончилась