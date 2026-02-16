Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Головна Новини дня Генсек Ради Європи зустрівся із Сибігою у Києві — що обговорили

Генсек Ради Європи зустрівся із Сибігою у Києві — що обговорили

Дата публікації: 16 лютого 2026 15:36
Візит Генсека Ради Європи до Києва — що обговорили на зустрічі із Сибігою
Андрій Сибіга та Ален Берсе. Фото: Telegram/Ukraine_MFA

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе прибув із візитом у Київ в понеділок, 16 лютого. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з посадовцем важливі питання.

Про це повідомили в МЗС, передає Новини.LIVE.

Візит Алена Берсе до Києва

Сибіга обговорив з Берсе ситуацію на полі бою та в енергетиці України після російських ударів. Міністр подякував за солідарність та підтримку.

Відбулися детальні переговори щодо ключових напрямів співпраці. Серед них — притягнення Росії до відповідальності, проєктна діяльність РЄ та зміцнення інституційної стійкості України.

Візит генсека Ради Європи до Києва
Зустріч з Генсеком Ради Європи. Фото: МЗС

"Рада Європи першою серед міжнародних організацій припинила членство Росії. Це було сильне рішення. У визначальний момент історії ви обрали не мовчазний нейтралітет, а принципи. Ви стали на бік справедливості, права та людської гідності", — наголосив Сибіга.

Посадовці окрему увагу приділили темі покарання за російські злочини. Український міністр наголосив, що відповідальність за воєнні злочини є визначальним елементом справедливого миру.

Візит генсека Ради Європи до Києва
Зустріч Сибіги з Генсеком Ради Європи. Фото: МЗС

"Ми налаштовані на подальший розвиток відносин України та Ради Європи. Будемо розширювати практичну співпрацю задля безпеки, стабільності та демократичного європейського майбутнього", — зауважив міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сибіга пояснив, для чого росіяни б'ють по енергетиці.

Також ми розповідали про те, які сподівання покладає глава МЗС на наступний раунд переговорів.

Київ Андрій Сибіга Рада Європи міністр зустріч
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
