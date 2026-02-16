Візит Генсека Ради Європи до Києва — що обговорили на зустрічі із Сибігою

Андрій Сибіга та Ален Берсе. Фото: Telegram/Ukraine_MFA

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе прибув із візитом у Київ в понеділок, 16 лютого. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з посадовцем важливі питання.

Про це повідомили в МЗС, передає Новини.LIVE.

Візит Алена Берсе до Києва

Сибіга обговорив з Берсе ситуацію на полі бою та в енергетиці України після російських ударів. Міністр подякував за солідарність та підтримку.

Відбулися детальні переговори щодо ключових напрямів співпраці. Серед них — притягнення Росії до відповідальності, проєктна діяльність РЄ та зміцнення інституційної стійкості України.

Зустріч з Генсеком Ради Європи. Фото: МЗС

"Рада Європи першою серед міжнародних організацій припинила членство Росії. Це було сильне рішення. У визначальний момент історії ви обрали не мовчазний нейтралітет, а принципи. Ви стали на бік справедливості, права та людської гідності", — наголосив Сибіга.

Посадовці окрему увагу приділили темі покарання за російські злочини. Український міністр наголосив, що відповідальність за воєнні злочини є визначальним елементом справедливого миру.

Зустріч Сибіги з Генсеком Ради Європи. Фото: МЗС

"Ми налаштовані на подальший розвиток відносин України та Ради Європи. Будемо розширювати практичну співпрацю задля безпеки, стабільності та демократичного європейського майбутнього", — зауважив міністр.

