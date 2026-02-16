Видео
Главная Новости дня Зеленский отметил Генсека Совета Европы орденом

Зеленский отметил Генсека Совета Европы орденом

Дата публикации 16 февраля 2026 17:54
Зеленский встретился с Генсеком Совета Европы и вручил ему орден - видео
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 16 февраля, встретился с Генсеком Совета Европы Аленом Берсе. Глава государства вручил чиновнику орден "За заслуги" I степени и поблагодарил за поддержку.

"Много важных вопросов было решено в течение прошлого года, и есть планы на этот год. Надеюсь, что мы сможем быть очень быстрыми, еще даже быстрее, чем в прошлом году. Должно быть больше единства внутри Европы в работе для привлечения России к ответственности. Во время встречи обсудили введение компенсационного механизма. Вопрос ответственности за преступления - это один из факторов достойного окончания войны", - отметил Зеленский.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
