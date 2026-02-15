Зеленский премию имени Эвальда фон Кляйста в Мюнхене — видео

Владимир Зеленский во время получения премии имени Эвальда фон Кляйста в Мюнхене. Фото: ОП

Украинцам присуждена премия имени Эвальда фон Кляйста, которую организаторы Мюнхенской конференции по безопасности вручают за выдающийся вклад в мирное урегулирование конфликтов. Ее получил глава государства Владимир Зеленский во время конференции в Мюнхене.

"Для меня честь — получать премию имени Эвальда фон Кляйста, которая в этом году присуждена украинскому народу", — отметил глава государства.

Он поблагодарил за такую награду для нашего народа, отметив, что украинцы упорно работают, чтобы выстроить взаимопонимание, уважение и справедливое отношение со всеми.

"Я благодарен всем, кто вместе с Украиной. Спасибо всем, кто работает, чтобы остановить эту войну настоящим миром. Спасибо за уважение к нашему народу — ко всем украинцам. И мы уважаем вас. Спасибо", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что благодарен также всем лидерам, без которых была бы невозможной та сила, которую сегодня имеют украинцы.

Президент Украины получает премию. Фото: ОП

"В Украине, когда я называю эти имена, люди точно знают, кого я имею в виду и что стоит за каждым именем: что уже сделано, что еще можно сделать и за что мы уже благодарны или будем благодарны. Неслучайно украинцы знают имена европейских лидеров и что я могу обращаться к ним так же. Это показывает, насколько мы близки, сколько настоящих дружеских связей мы выстроили и как много проходим бок о бок", — подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил всех, кто работает ради победы и завершения войны в Украине.

