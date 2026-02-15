Відео
Головна Новини дня Зеленський отримав премію у Мюнхені та звернувся до українців

Зеленський отримав премію у Мюнхені та звернувся до українців

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 13:07
Зеленський премію імені Евальда фон Кляйста у Мюнхені — відео
Термінова новина

Українцям присуджено премію імені Евальда фон Кляйста. Її отримав глава держави Володимир Зеленський.

Про це Президент України повідомив у неділю, 15 лютого, передає Новини.LIVE.

"Дякую за цю нагороду для українського народу — нагороду української сили та нашої дружби. Дружби з кожним із вас. Без дружби сили ніколи не буває достатньо. Саме тому Україна так наполегливо працює, щоб вибудувати принаймні взаєморозуміння, взаємну повагу й справедливе ставлення з усіма. Щонайменше. А ще краще — справжню дружбу", — зазначив глава держави.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський
