Головна Новини дня Зеленський відзначив Генсека Ради Європи орденом

Зеленський відзначив Генсека Ради Європи орденом

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 17:54
Зеленський зустрівся з Генсеком Ради Європи та вручив йому орден — відео
Володимир Зеленський вручає орден Алену Берсе. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 16 лютого, зустрівся з Генсеком Ради Європи Аленом Берсе. Глава держави вручив посадовцю орден "За заслуги" І ступеня та подякував за підтримку.

Про це повідомили в Офісі Президента, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Берсе

Глава держави подякував Генеральному секретарю Ради Європи та його команді за підтримку українців. Він відзначив зусилля Ради Європи стосовно створення Спеціального трибуналу для покарання РФ за воєнні злочини.

"Відзначив Алена Берсе орденом "За заслуги" І ступеня", — повідомив Володимир Зеленський.

Він додав, що минулого року у рамках співпраці з Радою Європи було вирішено багато питань. Україна сподівається на продовження плідної роботи й цьогоріч.

"Сподіваюся, що ми зможемо бути дуже швидкими, ще навіть швидшими, ніж минулого року", — зазначив глава держави.

Він додав, що всередині Європи має бути більше єдності. Це допоможе притягнути РФ до відповідальності.

"Під час зустрічі обговорили запровадження компенсаційного механізму. Питання відповідальності за злочини — це один із факторів достойного закінчення війни", — зазначив Президент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українському народові присвоїли премію імені Евальда фон Кляйста. Її отримав Зеленський у Мюнхені.

Також ми розповідали про те, що глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з Аленом Берсе у Києві.

Володимир Зеленський Європа нагорода президент Рада Європи
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
