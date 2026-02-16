Відео
Україна
Вступ України до ЄС — Сибіга заявив, що потрібні чіткі терміни

Вступ України до ЄС — Сибіга заявив, що потрібні чіткі терміни

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 18:26
Сибіга заявив, що Україні потрібні чіткі терміни вступу в ЄС
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото: кадр з відео

Зараз Київ активно працює над тим, аби виконати критерії для вступу у Європейський Союз. Однак Україні потрібні чіткі терміни цього процесу.

Про це глава МЗС повідомив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе 16 лютого, передає Новини.LIVE.

Сибіга про вступ України в ЄС

"Ми потребуємо визначення часових рамок, чітких термінів прискореного вступу України до Європейського Союзу. Наше членство в ЄС для України і не лише для неї є елементом безпекової майбутньої інфраструктури, безпекових гарантій. Це стратегічний вибір нашого народу", — наголосив Сибіга.

Він додав, що Україна проводить реформи, аби відповідати певним критеріям, необхідним для вступу в ЄС. Глава МЗС підтвердив, що після зустрічей у Мюнхені дискусія щодо євроінтеграції триває. Однак є й певний спротив. Зокрема Угорщина блокує зусилля української сторони на цьому напрямку.

"Однак найголовніше те, що Європа усвідомлює, що Україна дасть ЄС дуже багато переваг: від безпеки до посилення політико-дипломатичних і економічних позицій Європи", — зазначив очільник МЗС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обговорили Сибіга та Берсе під час зустрічі у Києві.

Також ми розповідали про те, що Володимир Зеленський відзначив Генсека Ради Європи орденом "За заслуги".

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
