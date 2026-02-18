Видео
Україна
Видео

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС — Тихий назвал причину

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС — Тихий назвал причину

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 18:49
В МИД рассказали, почему Венгрия блокирует членство Украины в ЕС
Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что вступление Украины в Европейский Союз блокирует только Венгрия. Причиной есть политические мотивы, которые не имеют никаких оснований.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге для СМИ в среду, 18 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.

Читайте также:

Вступление Украины в ЕС

Тихий отметил, что Украина заслуживает, чтобы процесс вступления в ЕС продвигался.

"На сегодня он заблокирован только Венгрией по политическим мотивам и не имеет под собой никаких оснований. Вопрос того, что Украина будет членом Европейского Союза, решен. За это проголосовали все государства-члены Европейского Союза", — говорит он.

По его словам, то что сейчас делает Венгрия, ставит вопрос о нарушении ею базовых принципов функционирования ЕС.

Тихий отметил, что Украина заслуживает быстрого вступления, поскольку членство также является гарантией безопасности.

Во время переговоров в Мюнхене с Каей Каллас и Мартой Кос стороны сосредоточились на перспективах вступления Украины и потенциальных коррективах в процедуре расширения ЕС. Он отметил, что обсуждение оживилось на фоне мирного процесса и инициативы закрепить конкретную дату приобретения членства в возможных будущих соглашениях.

Отношения Украины и Венгрии

Венгрия неоднократно делала заявления о "невозможности вступления Украины в Европейский Союз". Премьер Виктор Орбан подчеркнул, что в течение следующих 100 лет страна не будет голосовать за членство. А глава МИД Украины Андрей Сибига говорит, что этот план обречен на провал.

Недавно министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сравнил мобилизацию в Украине с "охотой на людей".

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Орбану пора наращивать армию, а не живот.

Также Сийярто отмечал, что Европе не нужна защита от России, а Киев борется только за себя. На это отреагировал Сибига, который напомнил об участии венгров в защите Украины.

Европейский союз МИД Венгрия Украина политики Георгий Тихий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
