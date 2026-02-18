Сийярто заявил, что Европа не нуждается в защите со стороны украинцев — реакция Сибиги

Сийярто сделал резкое заявление об Украине — Сибига отреагировал
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европе не нужна защита Украины от России. Он считает, что ВСУ борются сами за себя, а не за безопасность в ЕС.
На такие слова отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига в среду, 18 февраля, передает Новини.LIVE.
Как Сибига отреагировал на заявление Сийярто
В интервью для телеканала CNN Петер Сийярто высказался об Украине. Он отметил, что Европа ничего не должна Киеву, ведь не нуждается в его защите. Венгерский министр считает, что Россия никогда не нападала на страны ЕС, поэтому не представляет угрозы.
"Европа не нуждается в защите от Украины. Она борется за себя, а не за нас. Это их война, не наша. Мы ничего не должны за то, что они якобы нас защищают", — отметил Сийярто.
Кроме того, он добавил, что Украине не стоит вступать в Евросоюз. По мнению Сийярто, это "автоматически втянет ЕС в войну".
На такие слова венгерского министра отреагировал Андрей Сибига. Глава МИД отметил, что на защиту Украины стали многие венгры и они, вероятно, не разделяют такое мнение Сийярто.
"Интересно, что думают об этом бесстыдном заявлении этнические венгры, которые защищают Украину. Украина выиграет время для Европы, гарантируя, что российские танки не ездят по европейским улицам, как это было в 1956 году в Будапеште. Очевидно, российские награды и доходы от энергетики вызывают амнезию", — написал Сибига.
Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также критиковал вступление Украины в Европейский Союз. Он отметил, что при нынешней власти Венгрия не поддержит такой шаг.
В ответ на это Андрей Сибига заявил, что именно Венгрия стала одной из самых больших проблем на пути Украины в ЕС. Министр МИД также сказал, что Киев будет искать подход, чтобы изменить это.
