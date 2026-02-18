Видео
Сийярто сделал резкое заявление об Украине — Сибига отреагировал

Сийярто сделал резкое заявление об Украине — Сибига отреагировал

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 14:46
Сийярто заявил, что Европа не нуждается в защите со стороны украинцев — реакция Сибиги
Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европе не нужна защита Украины от России. Он считает, что ВСУ борются сами за себя, а не за безопасность в ЕС.

На такие слова отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига в среду, 18 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Как Сибига отреагировал на заявление Сийярто

В интервью для телеканала CNN Петер Сийярто высказался об Украине. Он отметил, что Европа ничего не должна Киеву, ведь не нуждается в его защите. Венгерский министр считает, что Россия никогда не нападала на страны ЕС, поэтому не представляет угрозы.

"Европа не нуждается в защите от Украины. Она борется за себя, а не за нас. Это их война, не наша. Мы ничего не должны за то, что они якобы нас защищают", — отметил Сийярто.

Кроме того, он добавил, что Украине не стоит вступать в Евросоюз. По мнению Сийярто, это "автоматически втянет ЕС в войну".

На такие слова венгерского министра отреагировал Андрей Сибига. Глава МИД отметил, что на защиту Украины стали многие венгры и они, вероятно, не разделяют такое мнение Сийярто.

Андрій Сибіга відреагував на слова Петера Сійярто про те, що Європі не потрібен захист України
Реакция Андрея Сибиги на слова венгерского министра об Украине. Фото: скриншот

"Интересно, что думают об этом бесстыдном заявлении этнические венгры, которые защищают Украину. Украина выиграет время для Европы, гарантируя, что российские танки не ездят по европейским улицам, как это было в 1956 году в Будапеште. Очевидно, российские награды и доходы от энергетики вызывают амнезию", — написал Сибига.

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также критиковал вступление Украины в Европейский Союз. Он отметил, что при нынешней власти Венгрия не поддержит такой шаг.

В ответ на это Андрей Сибига заявил, что именно Венгрия стала одной из самых больших проблем на пути Украины в ЕС. Министр МИД также сказал, что Киев будет искать подход, чтобы изменить это.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
