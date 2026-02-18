Сибіга відреагував на слова Сійярто про те, що Європі не потрібен захист України

Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто вкотре гостро висловився про Україну. Він заявив, що Європа не потребує захисту від Росії, а Київ бореться лише за себе.

На такі слова відреагував очільник МЗС України Андрій Сибіга у середу, 18 лютого, передає Новини.LIVE.

Реакція Сибіги на заяву Сійярто

В інтерв'ю для телеканалу CNN Петер Сійярто висловився про Україну. Він зазначив, що Європа нічого не винна Києву, адже не потребує його захисту. Угорський міністр вважає, що Росія ніколи не нападала на країни ЄС, тому не становить загрози.

"Європа не потребує захисту від України. Вона бореться за себе, а не за нас. Це їхня війна, не наша. Ми нічого не винні за те, що вони нібито нас захищають", — зазначив Сійярто.

Крім того, він додав, що Україні не варто вступати в Євросоюз. На думку Сійярто, це "автоматично втягне ЄС у війну".

На такі слова угорського міністра відреагував Андрій Сибіга. Глава МЗС зазначив, що на захист України стали багато угорців і вони, ймовірно, не поділяють таку думку Сійярто.

Повідомлення Андрія Сибіги щодо слів угорського міністра. Фото: скриншот

"Цікаво, що думають про цю безсоромну заяву етнічні угорці, які захищають Україну. Україна виграє час для Європи, гарантуючи, що російські танки не їздять по європейських вулицях, як це було в 1956 році в Будапешті. Очевидно, російські нагороди та прибутки від енергетики викликають амнезію", — написав Сибіга.

Позиція Угорщини щодо вступу України в ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто й раніше критикував вступ України у Європейський Союз. Зокрема, він зазначив, що за нинішньої влади Угорщина не підтримає такий крок.

Водночас Андрій Сибіга заявляв, що саме Угорщина залишається однією з найбільший проблем на шляху України в ЄС. Міністр МЗС наголосив, що Київ буде шукати формулу, яка дозволить зняти угорське вето.