Сибига отреагировал на упреки Орбана относительно вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на его заявление о том, что венгерский парламент не поддержит вступление Украины в Европейский Союз в "ближайшие 100 лет". Глава МИД подчеркнул, что этот план "обречен на провал".

Соответствующий Андрей Сибига опубликовал на своей странице в соцсети X в пятницу, 23 января.

Итак, глава дипломатического ведомства Украины Андрей Сибига резко ответил венгерскому премьеру Виктору Орбану на его очередные антиукраинские высказывания.

"Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не протянет 100 лет, даже если бы вы были готовы пересадить ему все органы. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет", — написал Сибига.

Это сообщение главы МИД появилось после того, как Орбан заявил, что в следующие 100 лет Венгрия не будет голосовать за вступление Украины в ЕС.

Скриншот сообщения Сибиги/X

Как известно, после вчерашней критики со стороны президента Владимира Зеленского венгерский премьер выступил с резким антиукраинским заявлением. Ранее в Давосе Зеленский намекнул, что венгерский премьер заслуживает "пощечины" из-за поддержки усилий Москвы по разрушению ЕС изнутри.

Общаясь с представителями СМИ в Брюсселе, Орбан заявил, что ЕС якобы хочет предоставить Украине 800 млрд евро помощи плюс еще 700 в течение 10 лет, а также обеспечить членство Киева в блоке в 2027 году.

"И Венгрия против этого. Думаю, в следующие сто лет в Венгрии не будет парламента, который будет голосовать за вступление украинцев в ЕС", — сказал Орбан.

Напомним, что ранее Орбан заявлял, что "крах Украины был бы большой проблемой для Венгрии".

Также мы информировали, что Орбан планирует идти по пути российского диктатора Путина и оставаться у власти вечно.