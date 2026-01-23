Видео
Главная Новости дня Сибига резко ответил Орбану на упреки о вступлении Украины в ЕС

Сибига резко ответил Орбану на упреки о вступлении Украины в ЕС

Дата публикации 23 января 2026 17:55
Сибига отреагировал на упреки Орбана относительно вступления Украины в ЕС
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на его заявление о том, что венгерский парламент не поддержит вступление Украины в Европейский Союз в "ближайшие 100 лет". Глава МИД подчеркнул, что этот план "обречен на провал".

Соответствующий Андрей Сибига опубликовал на своей странице в соцсети X в пятницу, 23 января.

Читайте также:

Сибига ответил Орбану на антиукраинские высказывания

Итак, глава дипломатического ведомства Украины Андрей Сибига резко ответил венгерскому премьеру Виктору Орбану на его очередные антиукраинские высказывания.

"Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не протянет 100 лет, даже если бы вы были готовы пересадить ему все органы. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет", — написал Сибига.

Это сообщение главы МИД появилось после того, как Орбан заявил, что в следующие 100 лет Венгрия не будет голосовать за вступление Украины в ЕС.

Сибіга відповів Орбану
Скриншот сообщения Сибиги/X

Как известно, после вчерашней критики со стороны президента Владимира Зеленского венгерский премьер выступил с резким антиукраинским заявлением. Ранее в Давосе Зеленский намекнул, что венгерский премьер заслуживает "пощечины" из-за поддержки усилий Москвы по разрушению ЕС изнутри.

Общаясь с представителями СМИ в Брюсселе, Орбан заявил, что ЕС якобы хочет предоставить Украине 800 млрд евро помощи плюс еще 700 в течение 10 лет, а также обеспечить членство Киева в блоке в 2027 году.

"И Венгрия против этого. Думаю, в следующие сто лет в Венгрии не будет парламента, который будет голосовать за вступление украинцев в ЕС", — сказал Орбан.

Напомним, что ранее Орбан заявлял, что "крах Украины был бы большой проблемой для Венгрии".

Также мы информировали, что Орбан планирует идти по пути российского диктатора Путина и оставаться у власти вечно.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
